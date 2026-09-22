Возлюбленная Дантеса похвасталась эффектной фотосессией: певец не сдержал эмоций

Девушка певца Владимира Дантеса, Анастасия Неправда, на днях устроила эффектную фотосессию и уже поделилась результатом в соцсетях.

В инстаграме она опубликовала серию черно-белых фото в разных нарядах. Владимир Дантес не оставил новый пост возлюбленной без внимания.

Для фотосессии Анастасия примерила облегающее платье с вырезом на талии, свитер с декоративными дырками и кружевной лиф, который сочетала с джинсами. Девушка позировала на стуле, на полу и у стены.

Владимир Дантес отреагировал на публикацию своей возлюбленной, оставив короткий комментарий: "Я в восторге".

Владимир Дантес прокомментировал новые фото возлюбленной / Скриншот из инстаграма

Отметим, что об отношениях Владимира Дантеса и Анастасии Неправды официально стало известно в начале августа. С тех пор пара больше не скрывает своих чувств друг к другу. Влюбленные иногда вместе появляются на публике, делятся совместными моментами в соцсетях и оставляют друг другу милые и эмоциональные комментарии под постами.

Кстати, недавно Дантес также встретился со своей бывшей женой Надеждой Дорофеевой. Бывшие супруги впервые за долгое время оказались на одной съемочной площадке – они пересеклись во время съемок шоу "Фабрика звезд".