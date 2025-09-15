Недавно, 9 сентября, украинский блогер Денис Поветкин, также известный как Денчик Лысый, отгулял роскошную свадьбу. Оказалось, что во время праздника Рита, жена мужа, получила ценный подарок.

Об этой новости стало известно лишь сегодня, ведь гостям несколько дней запрещали публиковать любые кадры с празднования. Блогер сделал девушке роскошный подарок на свадьбе, стоимостью более 300 тысяч долларов, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Поветкина.

Еще несколько дней назад было известно, что блогер подарил жене машину. Но о сумме и модели информации не было. Сегодня, 15 сентября, пара опубликовала видео особого момента.

Дэн Поветкин подарил Рите машину: смотрите видео онлайн

Оказалось, что мужчина выбрал Mercedes-AMG G63 стоимостью 330 тысяч долларов. Он объяснил, что пытался узнать у любимой, какая машина ее мечты.

Она стояла на одном "я хочу новый G63". Ни ламба, ни ролс ройс, не бентли и не порше ей не нравится. Я психанул и решил ей подарить еще 1 гелик. Теперь у нее 2 гелика, один белый, а второй черный, чтобы могла выбрать под настроение,

– рассказал блогер.

Рита Борзикова получила в подарок автомобиль / Фото из инстаграма блогера

На фото девушка выглядит очень счастливой и явно рада такому подарку.

Что известно о свадьбе Поветкина и Борзиковой?