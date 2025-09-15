Об этой новости стало известно лишь сегодня, ведь гостям несколько дней запрещали публиковать любые кадры с празднования. Блогер сделал девушке роскошный подарок на свадьбе, стоимостью более 300 тысяч долларов, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм Поветкина.
К теме "Сказочные образы, декор в стиле "Шрек" и выступление Omargalieva": Макеева сделала помпезный праздник сыну
Еще несколько дней назад было известно, что блогер подарил жене машину. Но о сумме и модели информации не было. Сегодня, 15 сентября, пара опубликовала видео особого момента.
Дэн Поветкин подарил Рите машину: смотрите видео онлайн
Оказалось, что мужчина выбрал Mercedes-AMG G63 стоимостью 330 тысяч долларов. Он объяснил, что пытался узнать у любимой, какая машина ее мечты.
Она стояла на одном "я хочу новый G63". Ни ламба, ни ролс ройс, не бентли и не порше ей не нравится. Я психанул и решил ей подарить еще 1 гелик. Теперь у нее 2 гелика, один белый, а второй черный, чтобы могла выбрать под настроение,
– рассказал блогер.
Рита Борзикова получила в подарок автомобиль / Фото из инстаграма блогера
На фото девушка выглядит очень счастливой и явно рада такому подарку.
Что известно о свадьбе Поветкина и Борзиковой?
- Празднование происходило в комплексе Edem Resort Medical & SPA недалеко от Львова. Свадьбу организовали в черных и бордовых цветах, а среди приглашенных гостей были другие популярные блогеры, в частности Юлия Верба и Стася Макеева.
- Гости вручили много ценных подарков – два автомобиля, гидроцикл и тому подобное. Публику развлекали Верка Сердючка и Дан Балан. Свадебный торт был высотой два метра, состоял из нескольких ярусов, украшенных белым кремом с вишенками и узорами.
- Второй день свадьбы был в национальном стиле. Молодожены надели вышиванки и организовали соответствующую тематику.
- Поветкин заверил, что сумма празднования не превысила те средства, которые он за время войны направлял на помощь военным и благотворительность.