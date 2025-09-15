Про цю новину стало відомо лиш сьогодні, адже гостям декілька днів забороняли публікувати будь-які кадри зі святкування. Блогер зробив дівчині розкішний подарунок на весіллі, вартістю понад 300 тисяч доларів, пише Show24 з посиланням на інстаграм Повєткіна.

До теми "Казкові образи, декор у стилі "Шрек" і виступ Omargalieva": Макєєва зробила помпезне свято сину

Ще декілька днів тому було відомо, що блогер подарував дружині автівку. Але про суму та модель інформації не було. Сьогодні, 15 вересня, пара опублікувала відео особливого моменту.

Ден Повєткін подарував Риті автівку: дивіться відео онлайн

Виявилось, що чоловік обрав Mercedes-AMG G63 вартістю 330 тисяч доларів. Він пояснив, що намагався дізнатись у коханої, яка машина її мрії.

Вона стояла на одному "я хочу новий G63". Ні ламба, ні Ролс ройс, не бентлі й не порше їй не подобається. Я психанув і вирішив їй подарувати ще 1 гелик. Тепер у неї 2 геліка, один білий, а другий чорний, щоб могла вибрати під настрій,

– розповів блогер.

Рита Борзікова отримала у подарунок автомобіль / Фото з інстаграму блогера

На фото дівчина виглядає дуже щасливою й вочевидь рада такому подарунку.

Що відомо про весілля Повєткіна і Борзікової?