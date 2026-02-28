Умер Дэн Симмонс – автор культовых романов "Гиперион" и "Террор"

Умер американский писатель Дэн Симмонс, который написал известные романы "Гиперион" и "Террор". Ему было 77 лет.

Об этом в соцсети X написал его друг Дэвид Моррелл.

Дэн Симмонс ушел из жизни 21 февраля 2026 года в городе Лонгмонт в результате осложнений после инсульта.

У писателя остались жена Карен, дочь Джейн, внуки Майло и Люсия Гленн, а также брат Уэйн Симмонс.

Кремацию провела похоронная часовня Ahlberg в Лонгмонте. Прах Дэна Симмонса будет развеян позже, как указано в его некрологе.

Что известно о Дэне Симмонсе?