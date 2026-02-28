Об этом в соцсети X написал его друг Дэвид Моррелл.
Дэн Симмонс ушел из жизни 21 февраля 2026 года в городе Лонгмонт в результате осложнений после инсульта.
У писателя остались жена Карен, дочь Джейн, внуки Майло и Люсия Гленн, а также брат Уэйн Симмонс.
Кремацию провела похоронная часовня Ahlberg в Лонгмонте. Прах Дэна Симмонса будет развеян позже, как указано в его некрологе.
Что известно о Дэне Симмонсе?
- Будущий писатель родился 4 апреля 1948 года в Пеории (штат Иллинойс, США).
- Окончил колледж Wabash (степень по английскому языку) и Вашингтонский университет в Сент-Луисе (магистр образования).
- Симмонс почти 18 лет работал учителем в США – сначала в Миссури, впоследствии в Баффало (Нью-Йорк) и Лонгмонте (Колорадо).
- Он даже был номинирован в финале конкурса "Учитель года штата Колорадо".
- В 1987 году Дэн оставил преподавание, чтобы полностью посвятить себя писательству. Его первый роман – Song of Kali (1985) – получил Всемирную премию фэнтези.
- В общем Симмонс написал 31 роман и несколько сборников рассказов, его произведения отмечены престижными наградами, в частности премиями Bram Stoker, Locus, Shirley Jackson и Hugo Award. Писатель работал в разных жанрах – от исторического романа и хоррора до криминальной и научной фантастики. Его книги переведены на десятки языков и изданы во многих странах мира.