Тесные переписки и встречи: в файлах Эпштейна упоминаются иллюзионисты Блейн и Копперфилд

В материалах дела Джеффри Эпштейна фигурируют Дэвид Блейн и Дэвид Копперфильд – известные американские иллюзионисты. Они обменивались с опальным финансистом десятками сообщений, часто общались по телефону и планировали личные встречи.

Об этом свидетельствуют новые материалы, рассекреченные Министерством юстиции США, пишет CNN в своем расследовании. Файлы демонстрируют, что после осуждения в 2008 году Джеффри Эпштейн продолжал тесно общаться с представителями шоубизнеса.

В 2013 году иллюзионист Дэвид Блейн показал трюк с водой и рыбками. Журналисты подтвердили, что мужчина снимал этот выпуск в поместье Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке.



Фото поместья Эпштейна и скриншот из видео / Коллаж 24 канала, фото CNN

В файлах заметили, что Эпштейн и Дэвид Блейн активно переписывались между 2012 и 2016 годами. Хотя упоминания о знакомстве мужчин есть еще с 2003 года.

Также финансист приглашал иллюзиониста на закрытые ужины, где были другие известные гости и чиновники. В одном из сообщений Эпштейн спрашивал Блейна, хотел бы тот посетить Белый дом. Также в деле присутствуют показания женщин, которые пишут о том, что познакомились с Эпштейном через Блейна (или наоборот).

Как к Эпштейну причастен Копперфилд?

В деле также неоднократно упоминается иллюзионист Дэвид Копперфилд. В файлах есть фото иллюзиониста с несколькими женщинами, а также снимок с Гислен Максвелл, сделанные на острове Эпштейна. Однако пока ни Дэвиду Блейну, ни Копперфилду не выдвигали обвинений.

Напомним, что в 2024 газета The Guardian обнародовала материал, где утверждается, что 16 женщин обвинили Дэвида Копперфилда в неправомерных действиях. Некоторые из вероятных жертв были несовершеннолетними. Трое женщин заявили, что иллюзионист подсыпал им наркотические вещества. Адвокаты Копперфилда отвергли все обвинения.

Месяц назад Дэвид Копперфилд заявил, что завершает 25-летнюю карьеру, пишет Los Angeles Magazine. Вероятно, причиной такого решения стало то, что в публичное пространство всплыли его тесные связи с Джеффри Эпштейном. Последний концерт иллюзиониста состоится 30 апреля.