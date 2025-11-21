Дмитрий Дикусар среди них: назвали имена судей спецвыпуска "Танцев со звездами"
- Судьями специального предновогоднего выпуска "Танцев со звездами" стали Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар.
- Дмитрий Дикусар на несколько дней отлучится от службы и вернется на шоу ради благотворительной миссии.
Объявили имена звезд, которые будут судьями специального предновогоднего выпуска "Танцев со звездами". Легендарный проект возвращается на экраны после четырехлетней паузы.
Судьями стали Дмитрий Дикусар, Наталья Могилевская, MONATIK и Екатерина Кухар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".
Дмитрий Дикусар – танцор и хореограф, который после начала полномасштабного вторжения присоединился в ряды ВСУ. Он участвовал в 2, 6, 7 и 8 сезонах "Танцев со звездами", а теперь возвращается на проект ради благотворительной миссии.
Человек, который знает, что такое движение как смысл жизни и как борьба. Впервые он на несколько дней отлучиться от службы и сядет в судейское кресло "Танцев со звездами" – по многочисленным просьбам фанов шоу,
– говорится в заметке.
Для справки! Партнершами Дмитрия Дикусара были Ирина Билык (2 сезон), Виктория Булитко (6 сезон), Слава Каминская (7 сезон), Ольга Харлан (8 сезон).
Наталья Могилевская трижды принимала участие в "Танцах со звездами". В 1 и 3 сезонах она танцевала с Владом Ямой, а в 4 – с Игорем Кузьменко (тогда они стали победителями проекта).
Доверие людей, ее опыт и авторитет делают ее судейские вердикты особенно весомыми,
– отметила команда "Танцев со звездами".
MONATIK и Екатерина Кухар не впервые будут сидеть в судейских креслах проекта.
Продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк поинтересовался у подписчиков в Threads, как им выбор судей предновогоднего выпуска. Некоторые люди рады видеть среди них Дмитрия Дикусара.
Что известно о предновогоднем выпуске "Танцев со звездами?"
Еще в октябре Владимир Завадюк намекал на возвращение "Танцев со звездами". 17 ноября стало известно, что в декабре выйдет предновогодний спецвыпуск, который будет иметь благотворительную цель.
Команда проекта вместе с Superhumans Center собирает средства на прицельную эвакуацию – быструю транспортировку военных с тяжелыми ранениями прямо с передовой в операционные.
""Движение к жизни" – с таким новым слоганом пройдут "Танцы со звездами", чтобы вернуть зрителям веру в будущее и жизнь, которая продолжается несмотря ни на что. Чтобы каждый получил заряд вдохновения и сил двигаться дальше и даже среди мрака почувствовал: Ты не один", – отмечалось в заметке "Танцев со звездами".