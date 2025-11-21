Дмитро Дікусар серед них: назвали імена суддів спецвипуску "Танців з зірками"
- Суддями спеціального передноворічного випуску "Танців з зірками" стали Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK та Катерина Кухар.
- Дмитро Дікусар на декілька днів відлучиться від служби та повернеться на шоу заради благодійної місії.
Оголосили імена зірок, які будуть суддями спеціального передноворічного випуску "Танців з зірками". Легендарний проєкт повертається на екрани після чотирирічної паузи.
Суддями стали Дмитро Дікусар, Наталія Могилевська, MONATIK та Катерина Кухар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Танців з зірками".
Дмитро Дікусар – танцюрист та хореограф, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ. Він брав участь у 2, 6, 7 та 8 сезонах "Танців з зірками", а тепер повертається на проєкт заради благодійної місії.
Людина, яка знає, що таке рух як сенс життя і як боротьба. Вперше він на декілька днів відлучитися від служби й сяде в суддівське крісло "Танців з зірками" – на чисельні прохання фанів шоу,
– йдеться у дописі.
Для довідки! Партнерками Дмитра Дікусара були Ірина Білик (2 сезон), Вікторія Булітко (6 сезон), Слава Камінська (7 сезон), Ольга Харлан (8 сезон).
Наталія Могилевська тричі брала участь у "Танцях з зірками". У 1 і 3 сезонах вона танцювала з Владом Ямою, а у 4 – з Ігорем Кузьменком (тоді вони стали переможцями проєкту).
Довіра людей, її досвід та авторитет роблять її суддівські вердикти особливо вагомими,
– зазначила команда "Танців з зірками".
MONATIK та Катерина Кухар не вперше сидітимуть у суддівських кріслах проєкту.
Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк поцікавився у підписників в Threads, як їм вибір суддів передноворічного випуску. Деякі люди раді бачити серед них Дмитра Дікусара.
Що відомо про передноворічний випуск "Танців з зірками?"
Ще у жовтні Володимир Завадюк натякав на повернення "Танців з зірками". 17 листопада стало відомо, що в грудні вийде передноворічний спецвипуск, який матиме благодійну мету.
Команда проєкту разом із Superhumans Center збирає кошти на прицільну евакуацію – швидке транспортування військових із тяжкими пораненнями просто з передової до операційних.
""Рух до життя" – з таким новим слоганом пройдуть "Танці з зірками", щоб повернути глядачам віру в майбутнє та життя, яке триває попри все. Щоб кожен отримав заряд натхнення і сил рухатися далі й навіть серед мороку відчув: Ти не один", – зазначалось у дописі "Танців з зірками".