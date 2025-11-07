После предложения: возлюбленная Дмитрия Кулебы впервые показала обручальное кольцо

Недавно стало известно, что экс-министр МИД сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – соосновательнице "Книголав" Светлане Павелецкой. Женщина ответила на предложение Кулебы утвердительно.

Ранее пара рассказывала, что не рассматривает вопрос узаконивания отношений и рождения общих детей, но, видимо, что-то изменилось, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе".

Кулеба и Павелецкая записали совместное видеообращение, где женщина засветила кольцо. Она показала лишь его на несколько секунд, поэтому четко разглядеть украшение не удалось. Заметно лишь, что колечко довольно изящное.

Светлана Павелецкая показала кольцо от Кулебы / Скриншот с видео

Оказалось, что ранее Дмитрий Кулеба давал интервью, где ведущая спрашивала его о желании жениться и говорила, что, вероятно, его партнерша ждет предложения руки и сердца. В ответ мужчина ответил лаконично: "Что же вы мне сюрприз портите".

Поэтому пока журналисты монтировали видео с политиком, он решил непублично сделать предложение любимой. Соучредитель "Книголав" на секунду засомневалась с ответом любимому и все же ответила заветное "да".

