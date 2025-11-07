После предложения: возлюбленная Дмитрия Кулебы впервые показала обручальное кольцо
- Дмитрий Кулеба сделал предложение Светлане Павелецкой, и она ответила согласием.
- Пара начала жить вместе в 2021 году, а Кулеба официально развелся с первой женой в 2022 году.
Недавно стало известно, что экс-министр МИД сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – соосновательнице "Книголав" Светлане Павелецкой. Женщина ответила на предложение Кулебы утвердительно.
Ранее пара рассказывала, что не рассматривает вопрос узаконивания отношений и рождения общих детей, но, видимо, что-то изменилось, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Утро в большом городе".
Кулеба и Павелецкая записали совместное видеообращение, где женщина засветила кольцо. Она показала лишь его на несколько секунд, поэтому четко разглядеть украшение не удалось. Заметно лишь, что колечко довольно изящное.
Оказалось, что ранее Дмитрий Кулеба давал интервью, где ведущая спрашивала его о желании жениться и говорила, что, вероятно, его партнерша ждет предложения руки и сердца. В ответ мужчина ответил лаконично: "Что же вы мне сюрприз портите".
Поэтому пока журналисты монтировали видео с политиком, он решил непублично сделать предложение любимой. Соучредитель "Книголав" на секунду засомневалась с ответом любимому и все же ответила заветное "да".
Дмитрий Кулеба сделал предложение Светлане: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой?
- Пара познакомилась еще в студенческие годы, и судьба свела их чуть позже. Только в 2021 году они начали жить вместе.
- С первой женой экс-министр МИД официально развелся в 2022 году.
- Сегодня пара живет в квартире Светланы, которую она приобрела за 282 тысячи долларов.
Сейчас они не планируют заводить общих детей. Дмитрий воспитывает сына и дочь от предыдущего брака, Светлана также имеет сына.