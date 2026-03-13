Понял, что это важно, Дмитрий Кулеба назвал дату, когда официально женится на любимой

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о важном решении относительно его отношений со Светланой Павелецкой. Пара решила узаконить отношения.

Дмитрий Кулеба в интервью Славе Демину рассказал, что за последний год их отношения не изменились – их все друг в друге устраивает. Но изменилось одно – они решили пожениться.

К слову Вырвали из контекста: невеста Кулебы отреагировала на хейт из-за совета о "нетрадиционном" тепле

Пара уже подала заявку на бракосочетание в приложении Дія. Они запланировали важное событие на последний месяц весны – чтобы было тепло и солнечно. Событие состоится 26 мая.

Физических празднований не будет. Поэтому всем папарацци и ловцам на дорогие костюмы, платья и тому подобное можно расслабиться. В конце мая должна состояться регистрация и мы станем официально мужем и женой,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Политик добавил, что важнейшей датой в их отношениях будет оставаться 26 октября, когда они начали жить вместе.

Дмитрий Кулеба признался, что изменил свое отношение к женитьбе. Однако он до сих пор не считает, что это что-то кардинально изменит в отношениях мужчины и женщины.

Я не стану больше любить Светлану, а она не станет больше любить меня из-за того, что мы официально зарегистрируемся. Но за этот год я понял, что для женщины это важная история. И если это делает мою женщину счастливой, даст дополнительный приток уверенности, то класс,

– добавил Кулеба.

Интервью Светланы Павелецкой: смотрите видео онлайн

Напомним, осенью 2025 года Дмитрий Кулеба сделал предложение Светлане Павелецкой, о чем рассказал "Фактам".

Что известно об отношениях Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой?