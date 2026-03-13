Дмитро Кулеба в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що за останній рік їхні стосунки не змінилися – їх все одне в одному влаштовує. Але змінилось одне – вони вирішили одружитися.
Пара вже подала заявку на одруження в застосунку Дія. Вони запланували важливу подію на останній місяць весни – щоб було тепло й сонячно. Подія відбудеться 26 травня.
Фізичних святкувань не буде. Тому всім папараці й ловцям на дорогі костюми, сукні й тому подібне можна розслабитися. Наприкінці травня має відбутися реєстрація і ми станемо офіційно чоловіком і дружиною,
– зазначив Дмитро Кулеба.
Політик додав, що найважливішою датою в їхніх стосунках залишатиметься 26 жовтня, коли вони почали жити разом.
Дмитро Кулеба зізнався, що змінив своє ставлення до одруження. Однак він досі не вважає, що це щось кардинально змінить у стосунках чоловіка й жінки.
Я не стану більше любити Світлану, а вона не стане більше любити мене через те, що ми офіційно зареєструємося. Але за цей рік я зрозумів, що для жінки це важлива історія. І якщо це робить мою жінку щасливою, дасть додатковий приплив впевненості, то клас,
– додав Кулеба.
Інтерв'ю Світлани Павелецької: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, восени 2025 року Дмитро Кулеба освідчився Світлані Павелецькій, про що розповів "Фактам".
Що відомо про стосунки Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької?
- Пара вперше зустрілась у 2003 році, під час навчання в університеті. Але тоді вони рухались різними шляхами.
- У 2022 році Дмитро Кулеба написав книжку "Війна за реальність" та звернувся до видавництва "Книголав", співзасновницею якого є Світлана Павелецька. Спершу вони спілкувалися з робочих питань, а згодом спалахнули почуття.
- Дмитро й Світлана почали жити разом у 2021 році. Про їхні стосунки стало відомо пізніше.