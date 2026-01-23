Відповідний допис Світлана Павелецька опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Як Світлана Павелецька коментує ситуацію?
Нещодавно журналістка Емма Антонюк опублікувала інтерв'ю з видавчинею та власницею секс-шопу Світланою Павелецькою. Після виходу відео Павелецьку розкритикували через її висловлювання про "зігрівання" за допомогою інтимних товарів.
У відповідь Павелецька заявила, що скандальну цитату вирвали з контексту та подали маніпулятивно.
Не ведіться на заголовки. Перевіряйте факти. Дезінформація працює лише тоді, коли їй вірять,
– написала вона.
За словами Світлани Павелецької, інтерв'ю було записане ще в листопаді минулого року, коли ситуація була зовсім іншою.
Вона також наголосила, що повна версія інтерв’ю перебуває у відкритому доступі, тож перед тим, як обурюватися, варто ознайомитися з ним повністю.
Павелецька зазначила, що якщо люди знаходять час писати образливі коментарі, це свідчить про те, що у них є світло, зв’язок та інтернет. За її словами, цю енергію можна спрямувати на більш корисні справи: створення робочих місць, соціальні проєкти, допомогу військовим, навчання, приготування їжі або спілкування з дітьми.
Це вже не перший скандал
Світлана Павелецька вже не вперше потрапляє у скандал. У грудні минулого року жінку розкритикували через танці на концерті MONATIK.
У відповідь наречена Кулеби заявила, що частину хейту проплатили російські пропагандистські ресурси, адже вони вже не вперше намагаються її дискредитувати.
Павелецька також нагадала, що її рідні залишаються в Україні, працюють, платять податки й деякі з них навіть захищають країну на фронті.