Відповідний допис Світлана Павелецька опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Як Світлана Павелецька коментує ситуацію?

Нещодавно журналістка Емма Антонюк опублікувала інтерв'ю з видавчинею та власницею секс-шопу Світланою Павелецькою. Після виходу відео Павелецьку розкритикували через її висловлювання про "зігрівання" за допомогою інтимних товарів.

У відповідь Павелецька заявила, що скандальну цитату вирвали з контексту та подали маніпулятивно.

Не ведіться на заголовки. Перевіряйте факти. Дезінформація працює лише тоді, коли їй вірять,

– написала вона.

За словами Світлани Павелецької, інтерв'ю було записане ще в листопаді минулого року, коли ситуація була зовсім іншою.

Вона також наголосила, що повна версія інтерв’ю перебуває у відкритому доступі, тож перед тим, як обурюватися, варто ознайомитися з ним повністю.

Павелецька зазначила, що якщо люди знаходять час писати образливі коментарі, це свідчить про те, що у них є світло, зв’язок та інтернет. За її словами, цю енергію можна спрямувати на більш корисні справи: створення робочих місць, соціальні проєкти, допомогу військовим, навчання, приготування їжі або спілкування з дітьми.

Це вже не перший скандал