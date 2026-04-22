Дмитрий Ступка и Полина Логунова были женаты пять лет. В 2017 году у них родилась общая дочь. Перед началом полномасштабной войны пара эмигрировала в США, однако новая страница жизни дала трещину.

Пара объявила о разводе. Тогда каждый из них называл разные мотивы разрыва: Дмитрий говорил, что экс-супруга влюбилась в другого, а Полина заявляла, что настоящие причины разрушат его как человека и личность. Экс-супруга актера на YouTube-канале "Вершиленко & Co" рассказала, что действительно стало причиной развода.

Переезд был тяжелым для супругов, ведь на фоне этого возникло немало проблем. Одна из них – финансы. Кроме того, было трудно найти работу и адаптация в новой стране также давалась непросто.

У Димы сколько было – не знаю, у меня было 100 тысяч. Очень быстро начали таять. В первый месяц было около минус 10 тысяч. За четыре месяца моих денег ушло 30 тысяч долларов. Мы искали работу. Дима подрабатывал, где мог, искал среди своих друзей. Это все очень тяжело, потому что ты узнаешь систему, банки, школу – все это вместе,

– рассказала Полина.

По ее словам, в Америке тема финансов только ухудшилась, а актер отчаялся. Экс-жена говорит, что поддерживала Дмитрия, однако это не помогало. Проблемы начали накапливаться, что в конце концов привело к разводу.

Дмитрий Ступка с бывшей женой и дочерью / Фото из соцсетей

Я человек, который всегда другого поддержит. Мне, наверное, хотелось бы, чтобы на мою поддержку отвечали: "Да, ты права, я сейчас слезы вытру, все будет хорошо". И чтобы что-то делали, потому что встать и пойти вперед – это тоже действие. И так очень тяжело, и так много негатива,

– добавила бывшая жена артиста.

Интересно, что в программе "Звездный путь" Ступка говорил, что причиной разрыва была именно Полина – она якобы нашла другого и неожиданно сообщила об этом. Он тяжело переживал это и много плакал, но впоследствии отпустил ситуацию.