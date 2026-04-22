Колишня дружина Дмитра Ступки розповіла справжню причину їхнього розлучення

Пара оголосила про розлучення. Тоді кожен з них називав різні мотиви розриву: Дмитро казав, що ексдружина закохалась в іншого, а Поліна заявляла, що справжні причини зруйнують його як людину та особистість. Ексдружина актора YouTube-каналі "Вершиленко & Co" розповіла, що дійсно стало причиною розлучення.

Переїзд був важким для подружжя, адже на фоні цього виникло чимало проблема. Одна з них – фінанси. Крім того, було важко знайти роботу й адаптація у новій країні також давалась непросто.

У Діми скільки було – не знаю, у мене було 100 тисяч. Дуже швидко почали танути. Першого місяця було близько мінус 10 тисяч. За чотири місяці моїх грошей пішло 30 тисяч доларів. Ми шукали роботу. Діма підпрацьовував, де міг, шукав серед своїх друзів. Це все дуже тяжко, бо ти дізнаєшся систему, банки, школу – все це разом,

– розповіла Поліна.

За її словами, в Америці тема фінансів тільки погіршилась, а актор зневірився. Ексдружина каже, що підтримувала Дмитра, однак це не допомагало. Проблеми почали накопичуватись, що зрештою привело до розлучення.

Дмитро Ступка з колишньою дружиною та донькою / Фото з соцмереж

Я людина, яка завжди іншу підтримає. Мені, напевно, хотілося б, щоб на мою підтримку відповідали: "Так, ти маєш рацію, я зараз сльози витру, все буде добре". І щоб щось робили, бо встати та піти вперед – це теж дія. І так дуже тяжко, і так багато негативу,

– додала колишня дружина артиста.

Цікаво, що у програмі "Зірковий шлях" Ступка казав, що причиною розриву була саме Поліна – вона нібито знайшла іншого та несподівано повідомила про це. Він важко переживав це та багато плакав, але згодом відпустив ситуацію.