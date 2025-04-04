Дмитрий Волканов отреагировал на слухи о романе с Данилко: свободно ли сердце певца

Украинскому певцу Дмитрию Волканову приписывают бисексуальность. Артист прокомментировал слухи и откровенно высказался о личной жизни.

Участник "Х-Фактора" Дмитрий Волканов после проекта стал участником команды Андрея Данилко – Верки Сердючки. Им в сети приписывали роман. Певец отреагировал на эти слухи в интервью Славе Демину, пишет Show 24.

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Дмитрий Волканов предположил, что людям просто хочется верить в его бисексуальность. Он напомнил, что каждому человеку, который за все эти годы появлялся рядом с Андреем Данилко, приписывали с ним роман.

Наше общество настолько испорчено, что оно не может поверить в то, что я в 23 года могу делать что-то сам: "Ну не может он без того, чтобы его кто-то не продвигал, кто-то с кем-то спал". Я же читаю комментарии, и там пишут, что я имею определенные успехи из-за того, что я могу спать, например, с Андреем Данилко. Комментаторы не понимают, что может быть по-другому, что мы можем быть друзьями,

– высказался певец.



Дмитрий Волканов в команде Сердючки / Фото из инстаграма артиста

Волканов считает, что у таких комментаторов есть определенные комплексы. Он подчеркнул, что они с Данилко "как родственники". Дмитрий и Андрей могут не общаться по полгода, а потом созвониться и все обсудить.

Личная жизнь Дмитрия Волканова сейчас

Пока комментаторы сплетничают, Дмитрий Волканов уже три года находится в отношениях. Он поделился, как себя проявляет, когда влюблен.

"Первая взаимная любовь три года как уже, точнее, уже четвертый год. Я в отношениях очень заботливый, беру на себя ответственность, желаю становиться лучшим для этого человека и делать этого человека лучше для себя. У нас общая цель, хотим жить в достатке, чтобы наши родители проводили старость в достатке. Для этого надо развиваться", – поделился певец.