Сегодня, 17 августа, Кузьме Скрябину (Андрей Кузьменко) могло бы исполниться 57 лет. 2 февраля 2015 года певец погиб в ДТП, когда возвращался с концерта в Кривом Роге в Киев.

Дочь лидера группы "Скрябин" Мария-Барбара поздравила отца с днем рождения и показала архивную фотографию с ним. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм девушки.

Мария-Барбара опубликовала фото с Кузьмой, сделанное в ее детстве. Девочка сидит на коленях у отца и держит в руках игрушку. Певец нежно обнимает дочь и улыбается.

С днем рождения, лучший папа,

– написала Мария-Барбара.

Кузьма Скрябин с дочкой / Фото из инстаграма Марии-Барбары

Что известно о дочери Кузьмы Скрябина?

Мария-Барбара – единственный ребенок Кузьмы Скрябина. Певец был женат на Светлане Бабийчук. Девушка работает врачом-дерматовенерологом, косметологом. Ранее она рассказала, почему выбрала такую профессию.

"В детстве я мечтала о профессии ветеринара. А потом у меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего лет девять. Что родители только не делали, но вылечиться не удалось. К сожалению, не суждено нам на то время найти врачей, которые могли бы мне помочь", – объясняла дочь Скрябина в интервью OBOZ.UA.

Мария-Барбара поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога, ведь хотела разобраться в этой теме.

Мужа девушки зовут Виктор. Они познакомились в социальных сетях, хотя учились в одном университете. В 2019 году влюбленные поженились.