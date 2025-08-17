В день рождения певца: дочь Кузьмы Скрябина показала архивное фото с отцом
- 17 августа Кузьме Скрябину могло бы исполниться 57 лет, но он погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.
- Дочь певца, Мария-Барбара, опубликовала архивное фото с отцом в честь его дня рождения.
Сегодня, 17 августа, Кузьме Скрябину (Андрей Кузьменко) могло бы исполниться 57 лет. 2 февраля 2015 года певец погиб в ДТП, когда возвращался с концерта в Кривом Роге в Киев.
Дочь лидера группы "Скрябин" Мария-Барбара поздравила отца с днем рождения и показала архивную фотографию с ним. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм девушки.
Мария-Барбара опубликовала фото с Кузьмой, сделанное в ее детстве. Девочка сидит на коленях у отца и держит в руках игрушку. Певец нежно обнимает дочь и улыбается.
С днем рождения, лучший папа,
– написала Мария-Барбара.
Что известно о дочери Кузьмы Скрябина?
Мария-Барбара – единственный ребенок Кузьмы Скрябина. Певец был женат на Светлане Бабийчук. Девушка работает врачом-дерматовенерологом, косметологом. Ранее она рассказала, почему выбрала такую профессию.
"В детстве я мечтала о профессии ветеринара. А потом у меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего лет девять. Что родители только не делали, но вылечиться не удалось. К сожалению, не суждено нам на то время найти врачей, которые могли бы мне помочь", – объясняла дочь Скрябина в интервью OBOZ.UA.
Мария-Барбара поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога, ведь хотела разобраться в этой теме.
Мужа девушки зовут Виктор. Они познакомились в социальных сетях, хотя учились в одном университете. В 2019 году влюбленные поженились.