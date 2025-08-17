Сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну (Андрій Кузьменко) могло б виповнитися 57 років. 2 лютого 2015 року співак загинув у ДТП, коли повертався з концерту у Кривому Розі до Києва.

Донька лідера гурту "Скрябін" Марія-Барбара привітала батька з днем народження і показала архівну фотографію з ним. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм дівчини.

Дивіться також Сумуватиму завжди, – Женя Галич щемливо згадав Кузьму Скрябіна

Марія-Барбара опублікувала фото з Кузьмою, зроблене у її дитинстві. Дівчинка сидить на колінах у батька і тримає в руках іграшку. Співак ніжно обіймає доньку й усміхається.

З днем народження, найкращий тато,

– написала Марія-Барбара.

Кузьма Скрябін з донькою / Фото з інстаграму Марії-Барбари

До речі! Раніше ми писали про маловідомі пісні Кузьми Скрябіна.

Що відомо про доньку Кузьми Скрябіна?

Марія-Барбара – єдина дитина Кузьми Скрябіна. Співак був одружений зі Світланою Бабійчук. Дівчина працює лікарем-дерматовенерологом, косметологом. Раніше вона розповіла, чому обрала таку професію.

"У дитинстві я мріяла про професію ветеринара. А потім у мене почалися підліткові проблеми зі шкірою – дуже рано, мені було всього років дев'ять. Що батьки тільки не робили, але вилікуватися не вдалося. На жаль, не судилося нам на той час знайти лікарів, які могли б мені допомогти", – пояснювала донька Скрябіна в інтерв'ю OBOZ.UA.

Марія-Барбара вступила до медичного вишу на лікаря-дерматолога, адже хотіла розібратися у цій темі.

Чоловіка дівчини звати Віктор. Вони познайомилися у соціальних мережах, хоча вчилися в одному університеті. У 2019 році закохані одружилися.