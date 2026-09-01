Дочь Кузьмы Скрябина показала последствия прилёта в её дом: "Без слов"

Единственная дочь легендарного украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Барбара рассказала о прилёте в её дом.

В инстаграме девушка опубликовала фото поврежденного здания и рассказала, что сейчас происходит с ней и ее близкими.

К счастью, никто не пострадал. В то же время Барбара призналась, что морально пережить эту ситуацию непросто. По её словам, попадание произошло в другой подъезд дома.

Физически с нами все в порядке. Морально… без слов,

– написала она.

Барбара Кузьменко показала пострадавший от ракетного удара дом / Скриншот из Instagram-сториз

Недавно Барбара также рассказывала о новом этапе в своей жизни. Дочь Кузьмы Скрябина открыла собственную клинику в центре Киева. Она решила развиваться в сфере эстетической косметологии и дерматологии. Свой бизнес Барбара начала уже во время полномасштабной войны. Она признавалась, что реализовать этот замысел в таких условиях было непросто, однако не захотела отказываться от своей мечты. Сейчас клиника уже активно работает и принимает пациентов.

Тем временем украинские знаменитости 1 сентября отвели детей в школу.