Как сейчас выглядят взрослые дочери голливудских пап: Мэтта Деймона, Брэда Питта

Еще совсем недавно они были детьми известных актеров, за которыми охотились папарацци, а теперь сами привлекают внимание на светских мероприятиях. Некоторые уже строят карьеру, другие выбирают жизнь вдали от Голливуда.

Голливудские звезды привыкли к вниманию камер, но их дети не всегда стремятся к такой же публичности. Кто-то выходит на красные дорожки вместе с родителями, кто-то меняет знаменитую фамилию, а кто-то уже пробует себя в кино, моде или танцах. 24 Канал собрал истории дочерей Мэтта Деймона, Бена Аффлека, Брэда Питта и Тома Круза, которые уже выросли.

Изабелла Деймон – дочь Мэтта Деймона

Дочь Мэтта Деймона / Коллаж 24 Канала

20-летняя Изабелла Деймон редко появляется на светских мероприятиях, однако 2 ноября 2026 года сделала исключение. Она сопровождала отца на церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке.

Для выхода девушка выбрала белое ажурное платье с длинными бахромами, а Мэтт Деймон появился в черном костюме. Их появление привлекло внимание фотографов, но на этот раз Изабелла была интересна не только как дочь знаменитого актера.

В августе 2026 года девушка подписала контракт с престижным модельным агентством IMG Models. Поэтому вполне возможно, что вскоре ее чаще можно будет увидеть на модных подиумах, чем рядом с отцом на кинопремьерах.

На красной дорожке актер также рассказал журналистам People, что они с дочерью часто дают друг другу советы. Мэтт назвал Изабеллу замечательной молодой женщиной и признался, что ему интересно наблюдать за тем, как будет складываться ее жизнь.

Вайолет Аффлек – дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер

Вайолет Аффлек и Бен Аффлек / Коллаж 24 Канала

20-летняя Вайолет Аффлек – старшая дочь Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер. В отличие от многих детей знаменитостей, она не спешит строить карьеру в кино или модельном бизнесе.

После окончания школы в 2024 году девушка поступила в Йельский университет. Вайолет интересуется общественным здоровьем и экологическими вопросами. Она неоднократно выступала за доступность медицинской помощи, поднимала тему последствий COVID-19 и необходимости защиты людей от загрязненного воздуха.

В 2025 году дочь актеров даже выступила в Организации Объединенных Наций, где говорила о общественном здоровье и защите детей. Ее активность заметно отличается от привычной жизни голливудских наследников.

Вайолет также редко появляется на публике без родителей. В то же время она уже стала самостоятельной личностью, которая использует внимание к своей семье, чтобы говорить о важных для нее темах.

Шейло и Захара – дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли

У Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей, однако именно их дочери в последние годы регулярно привлекают внимание СМИ. Две из них уже совершеннолетние и постепенно выбирают свой путь.

20-летняя Шайло увлекается танцами. В апреле 2026 года она неожиданно появилась в музыкальном клипе южнокорейской певицы Dayoung на песню "What's a Girl to Do". Интересно, что девушка попала в проект благодаря открытому кастингу. Представители лейбла Starship Entertainment даже признались, что во время съемок не знали, кто ее знаменитые родители.

Шейло также отказалась от фамилии Питт и теперь использует имя Шейло Джоли.

Ее старшая сестра, 21-летняя Захара, учится в колледже Спелман в Атланте. Она принимает участие в студенческой жизни и неоднократно появлялась на публичных мероприятиях вместе с матерью.

В сентябре 2026 года Захара также официально сменила имя, отказавшись от фамилии Питт. Теперь в документах она значится как Захара Марли Джоли. Таким образом, девушка последовала примеру сестры, которая ранее приняла аналогичное решение.

Дочери Бреда Питта и Анджелины Джоли / Коллаж 24 Канала

Сури Ноэль – дочь Тома Круза и Кэти Холмс

Том Круз с дочерью Сури / Фото Getty Images

20-летняя Сури Ноэль, дочь Тома Круза и Кэти Холмс, также выбрала творческий путь. Правда, вместо большого кино она решила попробовать себя на театральной сцене.

В августе 2026 года девушка дебютировала в постановке "Midsummer!" на Эдинбургском театральном фестивале. Спектакль создан по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", а Сури исполнила роль Елены.

Девушка учится в Школе драмы Университета Карнеги-Меллона. Ее выступление даже получило положительные отзывы театральных критиков. В частности, The Guardian отметил ее комедийную игру и убедительное исполнение монолога.

Интересно, что на сцене и в профессиональной среде она использует имя Сури Ноэль, а не фамилию знаменитого отца. Похоже, дочь Тома Круза стремится сформировать собственную творческую идентичность.

В последнее время внимание к семье Брэда Питта вновь усилилось из-за решения его детей сменить фамилию. В частности, младшая дочь актера Вивьен Джоли также официально отказалась от отцовской фамилии – что известно о решении девушки и как она теперь будет называться.