Рак взял жизнь Долли Партон: последние дни легенды и ее трогательная поддержка Украины

Мировая музыкальная индустрия понесла невосполнимую утрату. В возрасте 80 лет ушла из жизни культовая американская кантри-певица и большая подруга Украины Долли Партон.

Печальную новость о смерти звезды сообщил ее племянник Брайан Сивер на своей странице в соцсетях. Жизнь знаменитой артистки оборвалась 25 августа на территории США. Как выяснили журналисты таблоида TMZ, последние дни знаменитость провела в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Еще 21 августа Долли экстренно госпитализировали в одну из клиник Нэшвилла из-за серьезных проблем с почками и обострения аутоиммунного заболевания. Именно в больничной палате она и провела свои последние минуты.

Долли Партон / фото из инстаграма

Однако роковой причиной смерти стала совсем другая болезнь. Представители команды певицы подтвердили изданию People, что Партон скончалась после непродолжительной борьбы с онкологией. Какой именно тип рака обнаружили у певицы, семья решила не разглашать прессе.

Для украинцев эта утрата особенно болезненна, ведь Долли Партон всегда искренне переживала за нашу судьбу. В частности, в 2025 году, на фоне громкого спора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме, певица публично встала на защиту Украины прямо во время своего выступления.

"Прежде чем мы начнем наше развлечение, хочу затронуть один серьезный момент. Я не хочу заниматься политикой – я лучше продам камень в почке, чем это сделаю. Но я хочу, чтобы мы вместе послали свою любовь и подарили надежду братьям и сестрам в Украине. Молимся за мир в этом сумасшедшем мире", – обратилась тогда к поклонникам артистка.

Долли Партон / фото из инстаграма

Кстати, Долли Партон всегда была крестной матерью Майли Сайрус, однако выяснилось, что певиц связывают еще и семейные узы.



