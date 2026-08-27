Майли Сайрус рассказала, о чем был последний разговор с Долли Партон и какое обещание она дала

Американская певица Майли Сайрус, для которой легендарная кантри-певица Долли Партон была не только наставницей, но и крестной матерью, впервые нарушила молчание после тяжелой утраты. Звезда обратилась к поклонникам и рассказала, как переживает эту боль.

На днях мир потрясла печальная новость: легендарная певица и обладательница многочисленных наград Долли Партон ушла из жизни в возрасте 80 лет. Представители артистки подтвердили, что причиной смерти стала непродолжительная борьба с онкологическим заболеванием. Внезапная утрата стала тяжелым ударом для миллионов поклонников и всей музыкальной индустрии.

В своем инстаграме Майли Сайрус излила душу, опубликовав проникновенный пост в память о родном человеке. Она отметила, что их связь всегда была глубокой и близкой, а самые дорогие моменты останутся скрытыми от посторонних глаз.

Чувства, связанные с утратой моей тети Долли, – это нечто слишком личное, чтобы полностью делиться этим со всем миром. Наши самые ценные моменты оставались личными, и они так и останутся там – за кулисами, под блеском софитов и между нашими сердцами,

– поделилась Сайрус.



Долли Партон в молодости / фото из инстаграма

Артистка призналась, что даже в самые тяжелые минуты помнит о главном наставлении своей легендарной крестной. Майли рассказала об их последних разговорах, в которых речь шла о творческой трансформации. Певица также пообещала фанатам и мысленно Долли превратить тоску в музыку.

Что я точно знаю: Долли хотела бы, чтобы я пережила эту боль, написала об этом песню, а потом шла дальше и была сильной. Теперь рядом со мной ангел. И так было всегда. Один из наших последних разговоров был о музыке и метаморфозах,

– призналась певица.

В конце поста певица подчеркнула, что навсегда сохранит любовь к крестной в своем сердце и будет делать все, чтобы та гордилась ею. Поп-звезда добавила, что разделяет эту жгучую боль с семьей и поклонниками легенды и призвала искать ее светлый образ во всем лучшем вокруг.

Долли Партон еще при жизни называли легендой. Она прожила действительно яркую и неординарную жизнь. Вот самые интересные факты о Долли.