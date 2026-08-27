Днями світ сколихнула сумна звістка: легендарна співачка та володарка численних премій Доллі Партон пішла з життя у віці 80 років. Представники артистки підтвердили, що причиною смерті стала нетривала боротьба з онкологічним захворюванням. Раптова втрата стала важким ударом для мільйонів фанатів та всієї музичної індустрії.

У своєму інстаграмі Майлі Сайрус вилила душу, оприлюднивши чуттєвий допис на згадку про рідну людину. Вона зазначила, що їхній зв'язок завжди був глибоким та близьким, а найдорожчі моменти залишаться прихованими від сторонніх очей.

Відчуття від втрати моєї тітоньки Доллі – це щось надто особисте, аби повністю ділитися цим назагал. Наші найцінніші моменти залишалися приватними, і вони так і залишаться там – за лаштунками, під блиском софітів і між нашими серцями,

– поділилася Сайрус.



Доллі Партон у молодості / фото з інстаграму

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Артистка зізналася, що навіть у найважчі хвилини пам'ятає про головне напуття своєї легендарної хрещеної. Майлі розповіла про їхні останні розмови, в яких ішлося про творчу трансформацію. Співачка також пообіцяла фанатам і подумки Доллі трансформувати тугу у музику.

Що я точно знаю: Доллі хотіла б, щоб я прожила цей біль, написала про це пісню, а потім рухалася далі та була сильною. Тепер поруч зі мною ангел. І так було завжди. Одна з наших останніх розмов була про музику та метаморфози,

– зізналася співачка.

Наприкінці допису співачка наголосила, що назавжди збереже любов до хрещеної у своєму серці та робитиме все, аби вона пишалася нею. Попзірка додала, що розділяє цей пекучий біль із родиною та шанувальниками легенди, закликавши шукати її світлий образ у всьому найкращому навколо.

Доллі Партон ще при житті називали легендою. Вона прожила дійсно яскраве та неординарне життя. Ось найцікавіші факти про Доллі.