Скандал с домом Остапчука: почему он рассорил эксов и как выглядит после обстрела

В течение нескольких лет дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк в элитном городке под Киевом оставался предметом громких споров между экс-содружеством. Теперь он привлек внимание еще и из-за последствий обстрела.

Почему вокруг этой недвижимости возникло столько конфликтов и как она выглядит после разрушений – смотрите далее в материале 24 Канала.

С чего все началось?

Летом 2019 года телеведущий Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк познакомились в Италии. Осенью 2020-го они поженились и уже в браке приобрели просторный двухэтажный дом в пригороде столицы – в элитном коттеджном городке "Золоче Прованс", что в поселке Вишенки. Общая площадь жилья составляет 170 квадратных метров.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из инстаграма телеведущего

Еще до полномасштабного вторжения в доме сделали часть работ, и после начала большой войны строительство поставили на паузу. Об этом Остапчук рассказывал в интервью проекту Слава+ на ютуб-канале Радио Люкс.

Кристина Горняк рассказывала, что Владимир взял на себя основные расходы по строительству, но там также есть маленькая "часть ее денег". Пока шоумен занимался вопросами строительства, Кристина покрывала значительную часть бытовых расходов: оплачивала коммунальные услуги, собственные нужды, частично пополняла общий бюджет.

Я в него вложила все, о чем могли бы только мечтать новые владельцы. И я очень хотела бы, чтобы этот дом был наполнен теплом, любовью хороших людей,

– отмечала нотариус в инстаграме.

Из-за войны проект "заморозили", но впоследствии телеведущий заявил, что планирует завершить строительство.

Владимир Остапчук возле дома в "Золоче Прованс" / Фото из его инстаграма

Осенью 2022 года Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально развелись.

Как Остапчук и Горняк "делили" дом?

После расторжения брака стороны не могли прийти к согласию относительно раздела недвижимости.

После развода Владимир начал новые отношения с Екатерина Полтавская и продолжил обустраивать дом уже вместе с новой избранницей. В соцсетях пара показывала процесс ремонта, делилась планами относительно гостиной и детской комнаты.

Кристина же тогда заметила, что с ней никто этот вопрос не решил, хотя по закону половина дома принадлежит именно ей как совместно нажитое имущество. Горняк пыталась договориться с бывшим мужем вопрос по дому без суда, потому что судебный процесс означал бы арест и "замораживание" дома.

Кристина Горняк возле дома в "Золоче Прованс" / Фото из ее инстаграма

Кристина не раз рассказывала, что Остапчук менял свое решение относительно имущества: то предлагал оставить дом ей, то отказывался от любых договоренностей, в то же время в марте 2025 года Владимир Остапчук и Кристина Горняк смогли достичь компромисса. Стороны урегулировали вопрос согласно договору о разделе общего имущества супругов

Когда мы продадим дом, согласно этому договору, у каждого своя часть. У каждого по одной второй. Мы его целым продаем, а средства делим пополам,

– объясняла Кристина Горняк.

В конце декабря 2025 года Екатерина, нынешняя жена Владимира Остапчука, рассказала, что Кристина Горняк мешает продаже дома. Она объяснила, что цена, которую установила Кристина, слишком высока, и снижать ее не собирается.

Что сейчас с коттеджем?

Жилье пострадало в результате комбинированного удара России по территории Украины. Фото дома в своем телеграм-канале публиковала Екатерина Полтавская.

Дом Остапчука после ракетного обстрела / Фото из телеграмм-канала Екатерины Остапчук



В результате обстрела фасад дома посечен обломками, часть стен повреждена, выбиты окна. Во дворе – завалы из кирпича и бетона, разрушена ограда и видны следы взрывной волны.