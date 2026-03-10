Кто стрелял по дому Рианны в Беверли-Хиллз

На днях дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли. Правоохранители уже задержали нападавшую.

Теперь они раскрыли имя подозреваемой. Об этом сообщило издание Page Six.

Женщину, которая якобы открыла огонь по особняку Рианны в Беверли-Хиллз, идентифицировали как 35-летнюю Иванну Ортис. Сейчас она находится в Лос-Анджелесском метрополитен-департаменте (LAPD Metropolitan Detention Center). Чтобы выйти под залог, ей придется заплатить 10,2 млн долларов. Причина стрельбы пока неизвестна.

СМИ отмечают, что Ортис ранее уже имела аресты в родном штате Флорида за неосторожное вождение, домашнее насилие и нарушение условий освобождения под залог.

Что известно о нападении на дом Рианны?