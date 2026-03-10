10 марта, 13:33
Кто стрелял по дому Рианны в Беверли-Хиллз
Основні тези
- Дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли, подозреваемую Иванну Ортис задержали и определили залог в 10,2 млн долларов.
- Ортис ранее имела аресты во Флориде, а во время нападения на имение Рианны было сделано примерно 10 выстрелов из белой Tesla, никто не пострадал.
На днях дом Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли. Правоохранители уже задержали нападавшую.
Теперь они раскрыли имя подозреваемой. Об этом сообщило издание Page Six.
Женщину, которая якобы открыла огонь по особняку Рианны в Беверли-Хиллз, идентифицировали как 35-летнюю Иванну Ортис. Сейчас она находится в Лос-Анджелесском метрополитен-департаменте (LAPD Metropolitan Detention Center). Чтобы выйти под залог, ей придется заплатить 10,2 млн долларов. Причина стрельбы пока неизвестна.
СМИ отмечают, что Ортис ранее уже имела аресты в родном штате Флорида за неосторожное вождение, домашнее насилие и нарушение условий освобождения под залог.
Что известно о нападении на дом Рианны?
- В воскресенье, 8 марта, днем женщина открыла огонь по имению артистки в Беверли-Хиллз.
- Правоохранители прибыли на место и задержали подозреваемую примерно в 13:21 по местному времени.
- По данным СМИ, Рианна живет в поместье вместе с партнером, рэпером A$AP Rocky, и их тремя детьми.
- Как сообщает LA Times, с белой Tesla, которая стояла через улицу от особняка, было сделано примерно 10 выстрелов. Одна из пуль даже пробила стену дома. К счастью, никто не пострадал.
- Нападающая якобы использовала винтовку стиля AR-15.