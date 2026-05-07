Все превратилось в кучу мусора, – участница "Супермамы" показала, как восстанавливает дом после пожара

Более года назад в доме участницы шоу "Супермама" Татьяны Квитко произошел сильный пожар. После этой трагедии семья решила полностью восстановить жилье.

Об этом блогер Татьяна Квитко рассказала на своей странице в тиктоке. Она показала, как дом выглядел сразу после пожара, и как сейчас идет его восстановление.

Оказалось, что после трагедии семья некоторое время жила у отца Татьяны. Впоследствии друзья помогли семье с жильем и бесплатно предоставили квартиру в Киеве. Тем временем они начали разбирать поврежденный дом.

По словам блогера, от здания почти ничего не осталось.

Все превратилось в кучу мусора и нам пришлось полностью разбирать дом,

– рассказала блогерша.

Они выбросили мебель и сбили штукатурку, потому что она впитала запах гари. Также из дома демонтировали окна, потому что они полностью испортились, а также сняли сгоревшую кровлю.

Татьяна отметила, что пытались спасти все, что было возможно. Некоторые вещи приходилось долго отмывать вручную.

В то же время они с мужем, мастерами и другими помощниками начали восстанавливать фасад, штукатурить стены, укладывать плитку и устанавливать новую сантехнику. В инстаграме блогер также рассказала, что они с мужем постепенно выбирают новую мебель для восстановленного дома.

Что известно о пожаре в доме Татьяны Квитко?

В июле 2024 года в доме блогера, который расположен в Киевской области, произошел сильный пожар. По данным ГСЧС Киевской области, возгорание возникло 4 июля около 15:00 в частном доме в поселке Святопетровское. На месте происшествия обнаружили пострадавшего мужчину 1990 года рождения, а также тело женщины без признаков жизни. Позже Татьяна сообщила, что в результате трагедии погибла тетя ее мужа. Причины возникновения пожара блогерша пока публично не комментирует.