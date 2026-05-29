Автор хита "Смарагдове небо" женился: первые свадебные фото DREVO
Известный 24-летний певец DREVO женился на Яне Рудник. Об этом артист сообщил 29 мая.
Пара поделилась свадебными фото на своих страницах в инстаграме.
На свадебных фотографиях Максим позировал в черном смокинге, который соединил с белой рубашкой, черной бабочкой и кожаными туфлями со шнуровкой в тон, которые называют оксфорды.
Яна надела светлое платье с открытыми плечами, которое плотно подчеркивало фигуру и плавно расширялось книзу. Образ дополняла длинная фата в пол с кружевной каймой по краям, что добавляла нежности и романтичности. Свадебный букет девушка выбрала из белых пионов.
Жена DREVO / Фото из ее инстаграма
Под звуки гонга,
– написал DREVO в свадебной публикации.
А его возлюбленная лаконично подписала фотографии словом wife, что в переводе означает "жена".
История любви DREVO и Яны Рудник
В одном из интервью Максим рассказывал, что с любимой начал встречаться после того, как она закончила школу. При этом они знали друг друга еще раньше – оба родом из города Вараш Ровенской области.
Также известно, что Яна даже помогла с творчеством: она придумала первые строки известной песни "Изумрудное небо" и вдохновила артиста продолжить ее.
9 февраля 2026 года девушка показала обручальное кольцо, тогда стало известно, что пара обручилась.