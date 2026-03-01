Летают ракеты и слышны взрывы: Василиса Фролова рассказала, что происходит в Дубае

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары по военным объектам США в странах Печерского залива, взрывы в частности звучат в ОАЭ.

Уже пятый год в Дубае проживает украинская телеведущая Василиса Фролова. В эфире телеканала "Киев 24" она рассказала о ситуации в городе. Фрагмент из интервью знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме.

Не пропустите Над нами летают ракеты, – украинская блогерша рассказала о ситуации в Дубае

Еще вчера утром Василиса Фролова записывала инстаграм-сториз, где рассказывала, что в Дубае ситуация спокойная. Телеведущая отмечала, что в городе работает ПВО, но паники и эвакуации нет. Однако когда знаменитость монтировала ролик, чтобы опубликовать его в инстаграме, то "услышала взрывы над головой".

Тогда я включила телефон и сняла то, как сбили ракету. То есть я собственными глазами увидела это. Мы здесь уже пятый год и сегодня мой сын впервые спросил: "А когда это все закончится?". Мы слышали где-то более 10 взрывов. Мы не видели пожар,

– поделилась Фролова.

По словам телеведущей, в стране нет массовой системы оповещения, также в новостях информация почти отсутствует. Фролова рассказала, что ищет, где расположены американские базы, ведь Иран бьет именно по ним.

Мы сегодня специально слушали радио – никаких изменений: молитвы, музыка. Над нами летают ракеты. Люди снимают эти ракеты на телефон, все говорят об укрытии, но в СМИ ничего не происходит,

– добавила телеведущая.

Однако людей информирует Министерство обороны на своих ресурсах.

Кто еще из звезд сейчас находится в Дубае?