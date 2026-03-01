Летают ракеты и слышны взрывы: Василиса Фролова рассказала, что происходит в Дубае
- Василиса Фролова, украинская телеведущая, описала ситуацию в Дубае из-за конфликта США, Израиля и Ирана.
- Фролова отметила, что паники и эвакуации нет, но люди обеспокоены, и Министерство обороны информирует население через свои ресурсы.
Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары по военным объектам США в странах Печерского залива, взрывы в частности звучат в ОАЭ.
Уже пятый год в Дубае проживает украинская телеведущая Василиса Фролова. В эфире телеканала "Киев 24" она рассказала о ситуации в городе. Фрагмент из интервью знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме.
Не пропустите Над нами летают ракеты, – украинская блогерша рассказала о ситуации в Дубае
Еще вчера утром Василиса Фролова записывала инстаграм-сториз, где рассказывала, что в Дубае ситуация спокойная. Телеведущая отмечала, что в городе работает ПВО, но паники и эвакуации нет. Однако когда знаменитость монтировала ролик, чтобы опубликовать его в инстаграме, то "услышала взрывы над головой".
Тогда я включила телефон и сняла то, как сбили ракету. То есть я собственными глазами увидела это. Мы здесь уже пятый год и сегодня мой сын впервые спросил: "А когда это все закончится?". Мы слышали где-то более 10 взрывов. Мы не видели пожар,
– поделилась Фролова.
По словам телеведущей, в стране нет массовой системы оповещения, также в новостях информация почти отсутствует. Фролова рассказала, что ищет, где расположены американские базы, ведь Иран бьет именно по ним.
Мы сегодня специально слушали радио – никаких изменений: молитвы, музыка. Над нами летают ракеты. Люди снимают эти ракеты на телефон, все говорят об укрытии, но в СМИ ничего не происходит,
– добавила телеведущая.
Однако людей информирует Министерство обороны на своих ресурсах.
Кто еще из звезд сейчас находится в Дубае?
MamaRika вместе с сыном отправилась в отпуск в Дубаи. Певица и ее подруга привезли детей отдохнуть от взрывов, однако они "догнали" их и там.
"Над нами летают ракеты. Мы только что слышали громкий звук, пишут, что это работало ПВО. Над небоскребами сбивают иранские баллистические ракеты. Закрыли воздушное пространство", – рассказала блогер Дарья Валеулина о ситуации в городе.
Анна Алхим вместе с сыном также находится в Дубае. Сегодня утром блогер рассказала, что не выспалась, ведь слышала взрывы. Позже она показала видео с пляжа, где почти не было людей.