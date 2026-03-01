Уже п'ятий рік в Дубаї проживає українська телеведуча Василіса Фролова. В етері телеканалу "Київ 24" вона розповіла про ситуацію у місті. Фрагмент з інтерв'ю знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Не пропустіть Над нами літають ракети, – українська блогерка розповіла про ситуацію в Дубаї

Ще вчора вранці Василіса Фролова записувала інстаграм-сториз, де розповідала, що в Дубаї ситуація спокійна. Телеведуча зазначала, що у місті працює ППО, але паніки та евакуації немає. Проте коли знаменитість монтувала ролик, щоб опублікувати його в інстаграмі, то "почула вибухи над головою".

Тоді я включила телефон і відзняла те, як збили ракету. Тобто я на власні очі побачила це. Ми тут уже п'ятий рік і сьогодні мій син уперше спитав: "А коли це все закінчиться?". Ми чули десь понад 10 вибухів. Ми не бачили пожежу,

– поділилась Фролова.

За словами телеведучої, в країні немає масової системи оповіщення, також у новинах інформація майже відсутня. Фролова розповіла, що шукає, де розташовані американські бази, адже Іран б'є саме по них.

Ми сьогодні спеціально слухали радіо – ніяких змін: молитви, музика. Над нами літають ракети. Люди знімають ці ракети на телефон, усі говорять про укриття, але у ЗМІ нічого не відбувається,

– додала телеведуча.

Однак людей інформує Міністерство оборони на своїх ресурсах.

Хто ще з зірок зараз перебуває в Дубаї?