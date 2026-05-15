Это очень страшно, – Джамала поделилась первыми эмоциями после выступления LELÉKA на Евровидении-2026
- Джамала, как главный продюсер Нацотбора на Евровидение-2026, выразила поддержку LELÉKA после ее выступления, отметив, что конкурс является очень сложным и волнующим.
- LELÉKA поразила зрителей чувственным номером и мощным вокалом.
Украинская певица Джамала стала главным продюсером Нацотбора на Евровидение-2026. А теперь исполнительница поддержала представительницу Украины LELÉKA.
Сейчас артистка находится за кулисами конкурса и уже поделилась первыми эмоциями после выступления Украины. Что сказала Джамала – читайте на 24 Канале.
Советуем LELÉKA выступила на сцене Евровидения-2026: каким был ее номер в прямом эфире
Джамала поделилась первыми эмоциями после выступления LELÉKA: что сказала артистка?
Сразу после выступления Украины Джамала отметила, что LELÉKA сегодня сделала все возможное для достойного выступления. По ее словам, сейчас украинцам остается только ждать результатов, гордиться представительницей и максимально поддерживать ее.
Она сегодня сделала просто все! Поэтому мы должны просто ждать, гордиться и максимально болеть. Потому что это очень сложно. Конкурс – это очень страшно,
– поделилась эмоциями Джамала в комментарии 24 Каналу.
Певица отметила, что представлять Украину на сцене Евровидения – чрезвычайно волнительно и ответственно, поэтому сегодня особенно важны поддержка и любовь зрителей.
Кроме этого, Джамала отметила, что главная особенность Евровидения заключается в непредсказуемости, ведь никогда нельзя точно знать, что именно вызовет сильные эмоции у зрителей и принесет успех в финале.
Как выступила LELÉKA во втором полуфинале Евровидения-2026?
Исполнительница LELÉKA, которая во втором полуфинале Евровидения-2026 представила Украину, поразила еврофанов чувственным номером и мощным вокалом. Певица выступала под номером 12 и исполнила песню Ridnym. К слову, артистка взяла вокализм, из-за которого сегодня волновались все ее поклонники.
Для своего выступления LELÉKA выбрала костюм от известного украинского дизайнера Лилия Литковская, который добавил номеру особой динамики и выразительности.
После выступления певица сделала символический жест, показав трезубец – так же, как когда-то это делал Вячеслав Чорновил. Украинцы гордятся своей представительницей и благодарят ее за достойное выступление на сцене Евровидения.