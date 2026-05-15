Это очень страшно, – Джамала поделилась первыми эмоциями после выступления LELÉKA на Евровидении-2026

Украинская певица Джамала стала главным продюсером Нацотбора на Евровидение-2026. А теперь исполнительница поддержала представительницу Украины LELÉKA.

Сейчас артистка находится за кулисами конкурса и уже поделилась первыми эмоциями после выступления Украины.

Сразу после выступления Украины Джамала отметила, что LELÉKA сегодня сделала все возможное для достойного выступления. По ее словам, сейчас украинцам остается только ждать результатов, гордиться представительницей и максимально поддерживать ее.

Она сегодня сделала просто все! Поэтому мы должны просто ждать, гордиться и максимально болеть. Потому что это очень сложно. Конкурс – это очень страшно,

– поделилась эмоциями Джамала в комментарии 24 Каналу.

Певица отметила, что представлять Украину на сцене Евровидения – чрезвычайно волнительно и ответственно, поэтому сегодня особенно важны поддержка и любовь зрителей.

Кроме этого, Джамала отметила, что главная особенность Евровидения заключается в непредсказуемости, ведь никогда нельзя точно знать, что именно вызовет сильные эмоции у зрителей и принесет успех в финале.

Как выступила LELÉKA во втором полуфинале Евровидения-2026?

Исполнительница LELÉKA, которая во втором полуфинале Евровидения-2026 представила Украину, поразила еврофанов чувственным номером и мощным вокалом. Певица выступала под номером 12 и исполнила песню Ridnym. К слову, артистка взяла вокализм, из-за которого сегодня волновались все ее поклонники.

Для своего выступления LELÉKA выбрала костюм от известного украинского дизайнера Лилия Литковская, который добавил номеру особой динамики и выразительности.

После выступления певица сделала символический жест, показав трезубец – так же, как когда-то это делал Вячеслав Чорновил. Украинцы гордятся своей представительницей и благодарят ее за достойное выступление на сцене Евровидения.