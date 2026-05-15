Наразі артистка перебуває за лаштунками конкурсу та вже поділилася першими емоціями після виступу України. Що сказала Джамала – читайте на 24 Каналі.

Радимо LELÉKA виступила на сцені Євробачення-2026: яким був її номер у прямому ефірі

Джамала поділилася першими емоціями після виступу LELÉKA: що сказала артистка?

Одразу після виступу України Джамала зазначила, що LELÉKA сьогодні зробила все можливе для гідного виступу. За її словами, зараз українцям залишається лише чекати результатів, пишатися представницею та максимально підтримувати її.

Вона сьогодні зробила просто все! Тож ми маємо просто чекати, пишатися і максимально вболівати. Бо це дуже складно. Конкурс – це дуже страшно,

– поділилась емоціями Джамала у коментарі 24 Каналу.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Співачка наголосила, що представляти Україну на сцені Євробачення – надзвичайно хвилююче й відповідально, тому сьогодні особливо важливими є підтримка та любов глядачів.

Окрім цього, Джамала зазначила, що головна особливість Євробачення полягає у непередбачуваності, адже ніколи не можна точно знати, що саме викличе сильні емоції у глядачів і принесе успіх у фіналі.

Як виступила LELÉKA у другому півфіналі Євробаченні-2026?

Виконавиця LELÉKA, яка у другому півфіналі Євробачення-2026 представила Україну, вразила єврофанів чуттєвим номером і потужним вокалом. Співачка виступала під номером 12 та виконала пісню Ridnym. До слова, артистка взяла вокалізм, через який сьогодні хвилювалися всі її прихильники.

Для свого виступу LELÉKA обрала костюм від відомої української дизайнерки Лілія Літковська, який додав номеру особливої динаміки та виразності.

Після виступу співачка зробила символічний жест, показавши тризуб – так само, як колись це робив В'ячеслав Чорновіл. Українці пишаються своєю представницею та дякують їй за гідний виступ на сцені Євробачення.