Джамала поделилась редкими фото родителей, которые потеряли дом в Крыму

На днях певица Джамала сообщила, что отправилась в Стамбул. После этого, она поделилась редкими фото с родителями в соцсетях.

Ранее артистка в основном показывала архивные кадры с мамой и папой, однако на этот раз они сделали вместе селфи. Сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу Джа.

Не пропустите Шоу, где худели на глазах: где сейчас победители "Зважених і щасливих"

Артистка опубликовала селфи с прогулки с матерью Галиной Тумасовой, подписав его словами "Единственная и неповторимая". Фото с отцом Алимом Джамаладиновым певица дополнила своей песней Alim из альбома Qırım, на котором они изображены в теплых объятиях, прижавшись головами.

Джамала показала фото с мамой и папой / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о родителях Джамалы

Джамала, настоящее имя которой Сусана Джамаладинова, родилась в 1983 году в Киргизской ССР в семье музыкантов. Ее отец, которому сейчас 71 год, имеет крымскотатарское происхождение и работал хоровым дирижером, а мать, армянка по национальности, была пианисткой и преподавательницей музыкальной школы. В феврале мама Джамалы отметила день рождения.

Родители исполнительницы познакомились в музыкальной школе, где оба работали. В 1989 году семья переехала в Крым, где прошли школьные годы будущей звезды.

Заметим, летом 2024 года оккупационные власти Крыма конфисковали дом родителей певицы. По словам самой артистки, за помещением ухаживали соседи, у которых оккупанты изъяли ключи.

Сначала появился документ о конфискации. Примерно две недели назад прибыли так называемые журналисты и начали снимать дом. Затем появились представители оккупационных властей для оформления документов. Вскоре у соседей забрали ключи, поэтому им даже не пришлось ничего взламывать. В тот же день они описывали имущество. Фактически, можно сказать, что 5 июля дом был отобран,

– рассказывала исполнительница в комментарии "Украинской правде".

Перед этим Джамала сообщила, что оккупанты планируют превратить ее родительский дом в санаторий для российских военных.