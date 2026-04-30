После видео в тикток: Джареда Лето назвали "американским Зверевым" и начали звать в Россию

Американский актер и певец Джаред Лето опубликовал видео, которое вызвало оживленное обсуждение в сети.

В тиктоке Джаред Лето показал, как идет по улице фэшн-проходкой под трек KAVKAZ исполнителя Starly. В России это видео восприняли положительно, а в Украине оно вызвало негативную реакцию.

В ролике актер снялся в массивной шубе, черной одежде, темных очках, подвесках, с кольцом и темной обувью. Это видео он сделал в замедленном формате.

В то же время внимание аудитории привлек не столько образ Джареда Лето, сколько музыка, ведь это ремейк русской песни "Бродяга" Эльбруса Джанмирзоева, которую создал Starly. Сейчас трек получил новую волну популярности среди россиян.

В комментариях под роликом собралось немало впечатленных поклонников Джареда Лето из России. Они называют артиста "американским Зверевым" и даже поинтересовались, не планирует ли он поездку в Россию. Правда, певец на это приглашение не ответил.

Для контекста! Сергей Зверев – известный российский парикмахер, визажист и стилист.

Комментарии под видео Джареда Лето / Скриншоты с тиктока

Что известно о позиции Джареда Лето?

В 2014 году, во время событий Евромайдана, он посетил Киев, где общался с протестующими и фотографировал баррикады. Тогда актер открыто выражал восхищение украинцами, называя их смелыми и отважными людьми.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он снова публично выразил солидарность с украинцамипубликовал фото с украинским флагом, обращался к друзьям и фанам в Украине со словами поддержки, призывал беречь себя и выражал надежду на мир и прекращение насилия. Также он однажды спел песню "Ах, Одесса, жемчужина у моря", когда общался с подписчиками из Украины в прямом эфире.

В то же время в 2024-2025 годах часть его высказываний и действий вызвала неоднозначную реакцию в Украине. Так, например, во время концерта Thirty Seconds to Mars в Белграде он сказал, что "почувствовал вокруг много российской энергии" и упомянул войну России против Украины как "проблемы". К тому же заявил, что хотел бы выступить в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы "тусоваться и веселиться". МИД Украины после этого отметили, что такие высказывания Джареда Лето "являются оскорблением для тех, кто жертвует жизнью, защищая свободу".

Кроме того, внимание привлекли его фото и общение с известными россиянами, такими как Павел Дуров, Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.