От тайного романа до "свадьбы года": история любви Джеффа Безоса и Лорен Санчес
- Джефф Безос и Лорен Санчес женятся в Венеции, их свадьба станет вторым браком для обоих.
- Пара начала свои отношения публично в 2019 году после развода с предыдущими партнерами и обручилась в 2023 году.
- Безос сделал предложение Санчес на яхте в 2023 году, кольцо оценивают в 3 – 5 миллионов долларов.
На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем является свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Они совсем скоро скажут друг другу "да" в Венеции в Италии. Их трехдневный праздник станет вторым браком как для Безоса, так и для Санчес.
Пара стала известной после своей помолвки в 2023 году. Но мало кто знает, как начинались их отношения. Show 24 расскажет историю любви миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
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Знакомство и начало отношений
Джефф Безос и Лорен Санчес впервые встретились в 2016 году. В то время Безос был влиятельным бизнесменом и основателем Amazon, а его союз с Маккензи Скотт был длительным и крепким. Лорен Санчес была ведущей новостей, бывшей участницей шоу Extra и So You Think You Can Dance, владелицей компании по аэровидеосъемкам и была в отношениях с голливудским агентом Патриком Уайтселлом.
Интересно, что именно он познакомил Лорен с Джеффом на вечеринке по случаю премьеры фильма "Манчестер у моря".
Пара снова увиделась в 2018 году, когда Джефф Безос нанял компанию Санчес для съемок рекламного ролика для его компании Blue Origin. Они еще не обнародовали свои отношения, но их часто видели вместе. Совместные фото и слухи начали распространяться все больше и больше.
Первый выход Джеффа Безоса и Лорен Санчес / Фото Getty Images
Официальное объявление о романе
Только в 2019 году, когда Лорен Санчес рассталась с Патриком Уайтселлом, а Джефф Безос объявил о разрыве с Маккензи Скотт, пара обнародовала свои отношения. В источниках опровергали слухи об измене.
Когда отношения Безоса и Санчес стали публичными, знаменитости начали жить вместе. А в июле 2019 впервые официально вышли в свет как пара. Они много путешествовали, устраивали вечеринки, участвовали в благотворительных инициативах, но все же их отношения были довольно частными. Лишь в редких интервью Лорен Санчес делилась небольшими подробностями.
Мы любим быть вместе и любим работать вместе. Мы летаем вместе. Мы тренируемся вместе. Мы все время вместе,
– говорила Лорен Санчес.
Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото из инстаграма Лорен Санчес
Предложение и свадьба
В 2021 году Джефф Безос приобрел яхту Koru длиной 127 метров около полумиллиона долларов. И уже в мае 2023 года на этой яхте признался в любви Лорен Санчес.
В прессе сообщали, что обручальное кольцо Санчес с розовым бриллиантом весом 30 карат оценивается в сумму от 3 до 5 миллионов долларов. Невеста организовала две вечеринки по случаю помолвки: одну в Беверли-Хиллз, а другую – в итальянском городе Позитано.
Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото из инстаграма Лорен Санчес
В этом году в мае Лорен Санчес устроила звездный девичник в Париже. А уже сегодня, 27 июня, состоится церемония бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Ранее мы рассказывали о том, какой будет их свадьба.