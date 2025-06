От тайного романа до "свадьбы года": история любви Джеффа Безоса и Лорен Санчес

На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем является свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Они совсем скоро скажут друг другу "да" в Венеции в Италии. Их трехдневный праздник станет вторым браком как для Безоса, так и для Санчес.

Пара стала известной после своей помолвки в 2023 году. Но мало кто знает, как начинались их отношения. Show 24 расскажет историю любви миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Знакомство и начало отношений

Джефф Безос и Лорен Санчес впервые встретились в 2016 году. В то время Безос был влиятельным бизнесменом и основателем Amazon, а его союз с Маккензи Скотт был длительным и крепким. Лорен Санчес была ведущей новостей, бывшей участницей шоу Extra и So You Think You Can Dance, владелицей компании по аэровидеосъемкам и была в отношениях с голливудским агентом Патриком Уайтселлом.

Интересно, что именно он познакомил Лорен с Джеффом на вечеринке по случаю премьеры фильма "Манчестер у моря".

Пара снова увиделась в 2018 году, когда Джефф Безос нанял компанию Санчес для съемок рекламного ролика для его компании Blue Origin. Они еще не обнародовали свои отношения, но их часто видели вместе. Совместные фото и слухи начали распространяться все больше и больше.



Первый выход Джеффа Безоса и Лорен Санчес / Фото Getty Images

Официальное объявление о романе

Только в 2019 году, когда Лорен Санчес рассталась с Патриком Уайтселлом, а Джефф Безос объявил о разрыве с Маккензи Скотт, пара обнародовала свои отношения. В источниках опровергали слухи об измене.

Когда отношения Безоса и Санчес стали публичными, знаменитости начали жить вместе. А в июле 2019 впервые официально вышли в свет как пара. Они много путешествовали, устраивали вечеринки, участвовали в благотворительных инициативах, но все же их отношения были довольно частными. Лишь в редких интервью Лорен Санчес делилась небольшими подробностями.

Мы любим быть вместе и любим работать вместе. Мы летаем вместе. Мы тренируемся вместе. Мы все время вместе,

– говорила Лорен Санчес.



Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото из инстаграма Лорен Санчес

Предложение и свадьба

В 2021 году Джефф Безос приобрел яхту Koru длиной 127 метров около полумиллиона долларов. И уже в мае 2023 года на этой яхте признался в любви Лорен Санчес.

В прессе сообщали, что обручальное кольцо Санчес с розовым бриллиантом весом 30 карат оценивается в сумму от 3 до 5 миллионов долларов. Невеста организовала две вечеринки по случаю помолвки: одну в Беверли-Хиллз, а другую – в итальянском городе Позитано.



Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото из инстаграма Лорен Санчес

В этом году в мае Лорен Санчес устроила звездный девичник в Париже. А уже сегодня, 27 июня, состоится церемония бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Ранее мы рассказывали о том, какой будет их свадьба.