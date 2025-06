Від таємного роману до "весілля року": історія кохання Джеффа Безоса та Лорен Санчес

Цього тижня однією з найобговорюваніших тем є весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес. Вони зовсім скоро скажуть одне одному "так" у Венеції в Італії. Їхнє триденне свято стане другим шлюбом як для Безоса, так і для Санчес.

Пара стала відомою після своїх заручин у 2023 році. Та мало хто знає, як починалися їхні стосунки. Show 24 розповість історію кохання мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Знайомство і початок стосунків

Джефф Безос і Лорен Санчес вперше зустрілися у 2016 році. На той час Безос був впливовим бізнесменом та засновником Amazon, а його союз з Маккензі Скотт був тривалим і міцним. Лорен Санчес була ведучою новин, колишньою учасницею шоу Extra і So You Think You Can Dance, власницею компанії з аеровідеозйомок та була у стосунках з голлівудським агентом Патріком Вайтселлом.

Цікаво, що саме він познайомив Лорен з Джеффом на вечірці з нагоди прем'єри фільму "Манчестер біля моря".

Пара знову побачилась у 2018 році, коли Джефф Безос найняв компанію Санчес для зйомок рекламного ролика для його компанії Blue Origin. Вони ще не оприлюднювали свої стосунки, але їх часто бачили разом. Спільні фото та чутки почали поширюватися щоразу більше.



Перший вихід Джеффа Безоса і Лорен Санчес / Фото Getty Images

Офіційне оголошення про роман

Лише у 2019 році, коли Лорен Санчес розлучилась з Патріком Вайтселлом, а Джефф Безос оголосив про розрив з Маккензі Скотт, пара оприлюднила свої стосунки. У джерелах спростовували чутки про зраду.

Коли стосунки Безоса й Санчес стали публічними, знаменитості почали жити разом. А в липні 2019 вперше офіційно вийшли у світ як пара. Вони багато подорожували, влаштовували вечірки, брали участь в благодійних ініціативах, але все ж їхні стосунки були доволі приватними. Лише в рідкісних інтерв'ю Лорен Санчес ділилась невеликими подробицями.

Ми любимо бути разом і любимо працювати разом. Ми літаємо разом. Ми тренуємося разом. Ми весь час разом,

– казала Лорен Санчес.



Джефф Безос і Лорен Санчес / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Освідчення та весілля

У 2021 році Джефф Безос придбав яхту Koru довжиною 127 метрів близько за пів мільйона доларів. І вже у травні 2023 на цій яхті освідчився в коханні Лорен Санчес.

У пресі повідомляли, що обручка Санчес з рожевим діамантом вагою 30 каратів оцінюється в суму від 3 до 5 мільйонів доларів. Наречена організувала дві вечірки з нагоди заручин: одну в Беверлі-Хіллз, а іншу – в італійському місті Позітано.



Джефф Безос і Лорен Санчес / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Цьогоріч у травні Лорен Санчес влаштувала зірковий дівич-вечір у Парижі. А вже сьогодні, 27 червня, відбудеться церемонія одруження Джеффа Безоса та Лорен Санчес. Раніше ми розповідали про те, яким буде їхнє весілля.