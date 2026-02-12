Умер Джеймс Ван Дер Бик – звезда сериала "Бухта Доусона"
- Джеймс Ван Дер Бик, актер сериала "Залив Доусона", умер в возрасте 48 лет от колоректального рака.
- Актер родился в Коннектикуте, получил известность с ролью Доусона Лири.
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он вошел в историю как звезда телесериалов. Последние годы жизни он боролся с тяжелой болезнью.
О смерти Джеймса Ван Дер Бика сообщила его семья. Официальное заявление сделала жена, Кимберли Ван Дер Бик, на своей странице в инстаграме.
Джеймс Ван Дер Бик умер утром 11 февраля. Как рассказала семья, последние дни жизни актер встретил с мужеством, верой и достоинством.
Есть многое рассказать о его желании, любовь к человечеству и сокровенность времени. Эти дни еще наступят. А сейчас мы просим о спокойствии и приватности, чтобы оплакивать нашего любимого мужа, отца, сына, брата и друга,
– сообщила жена актера.
Последние годы Джеймс Ван Дер Бик боролся с онкологическим заболеванием. В 2024 году актер впервые рассказал, что болеет колоректальным раком. Он призвал поклонников заботиться о здоровье и делился своим опытом.
Джеймс Ван Дер Бик / Фото из инстаграма актера
Что известно о Джеймсе Ван Дер Бике?
- Джеймс Ван Дер Бик родился в Коннектикуте в городе Чешир. В 15 лет он уехал в Нью-Йорк с четкой целью – заниматься актерством. И вскоре появился на Бродвее в одной из пьес, а через 2 года получил главную роль в мюзикле и дебютировал в фильме "Ангус", пишет Variety.
- В 1997 году актер получил роль Доусона Лири, центрального персонажа в сериале "Бухта Доусона". Этот проект принес ему наибольшую популярность. Также Ван Дер Бик снялся в молодежной драме "Студенческая команда", выиграл MTV Movie Awards, попал в список самых красивых людей в мире.
- Джеймс Ван Дер Бик продолжал активно сниматься в кино: "Техасские рейнджеры", "Очень страшное кино", "Как я познакомился с вашей мамой", "Школа выживания" и многие другие.
Джеймс Ван Дер Бик с детьми / Фото из инстаграма актера
Относительно личной жизни актера: его первый брак длился с 2003 до 2010 года. Впоследствии он женился во второй раз. У пары родилось шестеро детей.