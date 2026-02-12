О смерти Джеймса Ван Дер Бика сообщила его семья. Официальное заявление сделала жена, Кимберли Ван Дер Бик, на своей странице в инстаграме.

Джеймс Ван Дер Бик умер утром 11 февраля. Как рассказала семья, последние дни жизни актер встретил с мужеством, верой и достоинством.

Есть многое рассказать о его желании, любовь к человечеству и сокровенность времени. Эти дни еще наступят. А сейчас мы просим о спокойствии и приватности, чтобы оплакивать нашего любимого мужа, отца, сына, брата и друга,

– сообщила жена актера.

Последние годы Джеймс Ван Дер Бик боролся с онкологическим заболеванием. В 2024 году актер впервые рассказал, что болеет колоректальным раком. Он призвал поклонников заботиться о здоровье и делился своим опытом.



Джеймс Ван Дер Бик / Фото из инстаграма актера

Что известно о Джеймсе Ван Дер Бике?

Джеймс Ван Дер Бик родился в Коннектикуте в городе Чешир. В 15 лет он уехал в Нью-Йорк с четкой целью – заниматься актерством. И вскоре появился на Бродвее в одной из пьес, а через 2 года получил главную роль в мюзикле и дебютировал в фильме "Ангус", пишет Variety.

В 1997 году актер получил роль Доусона Лири, центрального персонажа в сериале "Бухта Доусона". Этот проект принес ему наибольшую популярность. Также Ван Дер Бик снялся в молодежной драме "Студенческая команда", выиграл MTV Movie Awards, попал в список самых красивых людей в мире.

Джеймс Ван Дер Бик продолжал активно сниматься в кино: "Техасские рейнджеры", "Очень страшное кино", "Как я познакомился с вашей мамой", "Школа выживания" и многие другие.



Джеймс Ван Дер Бик с детьми / Фото из инстаграма актера

Относительно личной жизни актера: его первый брак длился с 2003 до 2010 года. Впоследствии он женился во второй раз. У пары родилось шестеро детей.