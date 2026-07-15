Дженнифер Энистон завершила ремонт в своем поместье, которое она купила у Опры Уинфри за 15 миллионов

Американская актриса Дженнифер Энистон завершила масштабный ремонт в своем роскошном поместье в Монтесито. Недвижимость, которую звезда приобрела у телеведущей Опры Уинфри за почти 15 миллионов долларов, превратилась в уютное загородное жилище.

После более чем года строительных работ территория вокруг дома в тосканском стиле уже не напоминает строительную площадку. Западное СМИ Daily Mail отмечает, что у бассейна уже обустроили зону отдыха со стильной уличной мебелью, а сам двор украсили новыми зелеными насаждениями, ведущими к нижней части сада.

Энистон приобрела этот дом еще в 2022 году в рамках закрытой частной сделки за 14,8 миллиона долларов. Ранее поместье было частью большого участка, которым владела Опра Уинфри. Впоследствии телеведущая разделила территорию, и актриса выкупила свою часть.

Сам дом был построен в 1998 году. Он может похвастаться живописными видами на океан и горы, несколькими террасами, большой парковкой и просторной территорией, которая гарантирует максимальную приватность благодаря густым дубовым насаждениям.

Дом Дженнифер Энистон / фото Daily Mail

По словам инсайдеров, Энистон стремилась найти тихое место подальше от шумного Лос-Анджелеса. Кроме того, вопрос конфиденциальности и безопасности стал для нее приоритетным после того, как в прошлом году преследователь протаранил ворота ее дома в районе Бел-Эйр.

Джен счастлива, что у нее есть безопасное место, куда можно сбежать и расслабиться. Хотя она любит Лос-Анджелес, поскольку выросла там, в последнее время ей больше хочется загородной атмосферы вдали от шума,

– рассказали источники из окружения звезды.

Напомним, помимо обустройства нового жилья, Дженнифер Энистон продолжает активно развивать свою карьеру и налаживать личную жизнь. С начала 2025 года актриса находится в отношениях с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Осенью прошлого года пара подтвердила свой роман, появившись вместе на публичном мероприятии.

Кстати, Дженнифер Энистон возмутилась попыткой выставить на аукцион ее письмо покойному Мэттью Перри.