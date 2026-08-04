Дженнифер Лопес организовала семейную поездку в Италию перед поступлением детей в колледж

Дженнифер Лопес отправилась в Италию вместе со своими детьми накануне их поступления в колледж.

Певица поделилась в инстаграме фотографиями с 18-летними близнецами и показала, как семья проводит совместный отпуск.

Дженнифер побывала с детьми в Риме, Сиене и Милане. Они гуляли по историческим улицам городов, посещали известные достопримечательности и проводили время вместе за семейными обедами.

В Риме семья побывала в Колизее, в Сиене прогулялась по знаменитой площади Пьяцца дель Кампо, а в Милане посетила фреску Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" и осмотрела античные скульптуры.

Путешествую с детьми, прежде чем они отправятся в колледж,

– написала Дженнифер Лопес под фото.

Дженнифер Лопес отправилась в Италию вместе со своими детьми. Для просмотра фото листайте вправо:

Что известно о детях Дженнифер Лопес?

В феврале этого года близнецам Дженнифер Лопес исполнилось 18 лет. Их отцом является певец Марк Энтони, с которым артистка была в браке с 2004 по 2011 год.

По информации западных СМИ, один из детей пары, которого раньше звали Эммой, теперь использует имя Оскар и местоимение "он", тем самым идентифицируя себя как мальчик.

Кстати, в начале этого года Марк Энтони уже в восьмой раз стал отцом.