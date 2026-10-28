"Хочу быть сексуальной мамой": 36-летняя Дженнифер Лоуренс сделала пластику груди

36-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что сделала операцию по увеличению груди. Ранее она объясняла, что хочет вернуть груди тот вид, который у них был до рождения детей.

Кроме того, знаменитость призналась, что в будущем рассматривает возможность подтяжки лица. Об этом она рассказала в интервью изданию The Cut.

Лоуренс не скрывает, что хочет хорошо выглядеть, прилагая к этому минимум усилий. Она стремится оставаться привлекательной даже в повседневной жизни, в частности, когда отводит детей в школу или детский сад.

Я хочу быть сексуальной мамой. Когда я провожаю ребенка в школу или детский сад, хочу выглядеть как женщина, у которой все под контролем, даже если я только что проснулась и на самом деле еще совсем не собралась,

– поделилась актриса.

В 2025 году Дженнифер также рассказывала об изменениях в своем теле после беременностей. По словам знаменитости, после рождения первого ребенка ее организм почти полностью восстановился, однако после второй беременности все было иначе. Именно поэтому актриса решила сделать операцию по увеличению груди, чтобы вернуть ей прежний вид.

После первого ребенка мое тело почти полностью восстановилось. После второго – ничего не вернулось к прежнему состоянию,

– объясняла Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Актриса также отметила, что на решение о проведении операции повлияла ее профессия. Для будущей роли ей нужно было обнажиться перед камерой, поэтому хирургическое вмешательство стало для нее актуальным. В то же время Лоуренс отметила, что, вероятно, решилась бы на него, даже если бы не была актрисой.

Напомним, актриса замужем за арт-дилером Куком Марони. Пара познакомилась в 2018 году, а в октябре 2019-го сыграла свадьбу. Супруги воспитывают двух сыновей: первенец Сай родился в 2022 году, а младший Луи – в 2024-м. При этом Лоуренс старается оберегать детей от чрезмерного внимания публики.

Кроме того, в сентябре 2026 года актриса в интервью Vogue призналась, что делает инъекции так называемого детского ботокса (baby Botox). Она отметила, что старается не злоупотреблять этой процедурой, ведь для ее профессии важно сохранять естественную мимику и подвижность мышц лица. Также Лоуренс рассказала, что не использует филлеры, поскольку, по ее мнению, их эффект заметен на экране.

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