Джессика Симпсон впервые прокомментировала свой развод после 10 лет в браке

Американская певица и актриса Джессика Симпсон, которую MAXIM в 2006 году назвал самой сексуальной женщиной мира, и ее муж Эрик Джонсон объявили о разводе. Пара прожила в браке 10 лет.

За это время у супругов родилось трое детей. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People.

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Так, Симпсон сообщила, что уже длительное время не живет вместе с мужем. В то же время они с Эриком пытаются сделать все так, чтобы дети чувствовали себя комфортно несмотря на развод родителей.

Наши дети на первом месте, и мы сосредотачиваемся на том, что для них лучше всего. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые были на нашем пути, и ценим конфиденциальность прямо сейчас, когда мы работаем над этим как семья,

– подчеркнула Джессика.

Что известно об отношениях Джессики Симпсон и Эрика Джонсона