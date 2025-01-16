Джессика Симпсон впервые прокомментировала свой развод после 10 лет в браке
Американская певица и актриса Джессика Симпсон, которую MAXIM в 2006 году назвал самой сексуальной женщиной мира, и ее муж Эрик Джонсон объявили о разводе. Пара прожила в браке 10 лет.
За это время у супругов родилось трое детей. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание People.
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Так, Симпсон сообщила, что уже длительное время не живет вместе с мужем. В то же время они с Эриком пытаются сделать все так, чтобы дети чувствовали себя комфортно несмотря на развод родителей.
Наши дети на первом месте, и мы сосредотачиваемся на том, что для них лучше всего. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые были на нашем пути, и ценим конфиденциальность прямо сейчас, когда мы работаем над этим как семья,
– подчеркнула Джессика.
Что известно об отношениях Джессики Симпсон и Эрика Джонсона
- Пара познакомилась через общего друга в 2010 году. После шести месяцев отношений, в ноябре того же года, они обручились.
- В мае 2012 года у пары родился первенец – сын Максвелл Дрю, а в июне 2013 года – дочь Эйс Кнут. После четырех лет отношений, в июле 2014 года, Симпсон и Джонсон поженились.
- 20 марта 2019 года Джессика Симпсон родила еще одну дочь Берди Мэй.