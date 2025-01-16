Она распространила серию фото, где можно увидеть миниатюрную ручку мальчика и кадр, как модель кормит малыша. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Нары Баптисты.

Интересно Больше не скрывает: Михаил Дианов впервые показал свою невесту

Так, выяснилось, что малыш родился неделю назад. Новорожденного актер и модель назвали Каэтано.

Спасибо, сыну, что выбрал маму. Эта любовь во мне не вмещается, я переполнена, плачу, плачу и плачу. Но это чистая любовь,

– отметила под фотографиями Баптиста.

Нара Баптиста показала первые фото с новорожденным сыном / Фотографии с ее инстаграм-страницы

Отметим, французский актер Кассель также является отцом трех дочерей.

Что известно о личной жизни Венсана Касселя

Актер был женат на итальянской кинозвезде Монике Беллуччи, в этом браке родились две дочери – Дева и Леони. После развода с Беллуччи Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая подарила ему третью дочь.

В сентябре 2023 года СМИ сообщили о новых отношениях актера – с 29-летней бразильской моделью Нарой Баптистой. Впервые пару заметили вместе во время отдыха в резиденции Бидари.

Уже осенью 2024 года Кассель и Баптиста объявили, что ожидают рождения ребенка.