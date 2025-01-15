Защитник "Азовстали" опубликовал новое фото с любимой на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал. Ранее Михаил Дианов скрывал ее лицо.

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Михаил Дианов сделал фото с невестой во время прогулки. На этот раз он показал, как выглядит его любимая, в полный рост.

Вот такая она у меня,

– написал Михаил Дианов.



Михаил Дианов с любимой / Фото из инстаграма Михаила Дианова

В комментариях поклонники пишут комплименты и желают паре счастья.

"Вы – пример того, что даже пройдя через ад, можно снова стать счастливым. Пусть так и будет";

"Счастливой семейной жизни";

"Пусть вам везет, а беда обходит стороной";

"У вас глаза счастливые. Пусть вам повезёт";

"Красавица! У вас у обоих глаза счастливые! Желаю счастья и любви".

Личная жизнь Михаила Дианова

Михаил Дианов состоял в браке с женой Ольгой, у пары родилась дочь Екатерина. Однако они развелись в 2013 году. После возвращения из российского плена морской пехотинец поделился, что до сих пор испытывает чувства к бывшей жене, но он не решался предложить восстановить отношения.

В конце декабря Михаил Дианов сообщил, что находится в новых отношениях. Накануне Нового года он намекнул на помолвку. Защитник поделился фото с любимой и написал, что она сказала "да".