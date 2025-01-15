Захисник "Азовсталі" опублікував нове фото з коханою на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Раніше Михайло Діанов приховував її обличчя.
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Михайло Діанов зробив фото з нареченою під час прогулянки. Цього разу він показав, який вигляд має його кохана, у повний зріст.
Ось така вона у мене,
– написав Михайло Діанов.
Михайло Діанов з коханою / Фото з інстаграму Михайла Діанова
У коментарях шанувальники пишуть компліменти та бажають парі щастя.
- "Ви – приклад того, що навіть пройшовши через пекло, можна знову стати щасливим. Нехай так і буде";
- "Щасливого сімейного життя";
- "Хай вам щастить, а лихо обходить стороною";
- "У вас очі щасливі. Хай вам щастить";
- "Красуня! У вас в обох очі щасливі! Бажаю щастя і любові".
Особисте життя Михайла Діанова
Михайло Діанов перебував у шлюбі з дружиною Ольгою, у пари народилась донька Катерина. Однак вони розлучилися у 2013 році. Після повернення з російського полону морський піхотинець поділився, що досі має почуття до колишньої дружини, але він не наважувався запропонувати відновити стосунки.
Наприкінці грудня Михайло Діанов повідомив, що перебуває у нових стосунках. Напередодні Нового року він натякнув на заручини. Захисник поділився фото з коханою та написав, що вона сказала "так".