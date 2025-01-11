Остап Ступка в інтерв'ю OBOZ.UA розповів, що познайомив маму зі своєю коханою. Він також зізнався, що полюбив 23-річну Маргариту не з першого погляду.

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З третього. Так-так, не з першого. Ну, так склалися зорі, не знаю. Це ж якісь речі підсвідомі, насправді. Значить, була потреба в мені у неї, і – навпаки. І це все зійшлося. Чи знайомив її зі своєю мамою? Один раз приходили в гості. Я не хочу маму стресувати сильно, оберігаю її,

– розповів актор.

Чи думає Остап Ступка про весілля

Остап Ступка зізнався, що не вважає досягненням штамп у паспорті. Тому наразі він не думає про весілля з молодшою за 25 років коханою.

Читаю інколи про якихось людей у мережі: побралися після 10 років стосунків. Думаю: о, ну це нормально. А через пів року, рік… Треба все ж таки якийсь час пожити разом, відчути один одного,

– зауважив актор.

Ступка додав, що погоджується з позицією Катрін Деньов. Вона казала, що не треба виходити заміж за коханого, щоб зберегти з ним стосунки. Для артиста найважливіше – любов, підтримка один одного.

Нагадаємо, у вересні 2024 Остап Ступка натякнув на нові стосунки. Через два місяці, на кінофестивалі "Молодість", Остап Ступка підтвердив, що перебуває у відносинах з Маргаритою. За словами актора, їх об'єднав театр.