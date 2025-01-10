Про новий роман Parfeniuk (Іллі Парфенюка) розповіла його колишня наречена Сімбочка на прямому ефірі в тіктоці. Уривки з нього ширяться соціальними мережами, пише 24 Канал.

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Сімбочка пригадала, що під час стосунків їй не вистачало уваги від коханого. Тепер їй образливо бачити Іллю на відпочинку з іншою. Це спільна знайома колишньої пари.

Я кажу: "Поїхали, на лижах покатаємося, поїхали, кудись з'їздимо, бо мені не вистачає твоєї уваги". І зараз я бачу, як він відпочиває з якоюсь новою пасією в Буковелі,

– сказала блогерка.

Тіктокерка додала, що планує дати велику інтерв'ю та розкрити всю правду про їхні відносини. Вона повідомила про це музиканта й додала, що до цього підтримувала його репутацію.

"Я старалась підтримувати в медійному просторі не для того, щоб ти за ці гроші возив когось, дарував якісь подарунки. Мені образливо. Чувак, я за тебе всюди платила, дарувала подарунки. Він забрав все, що я йому дарувала. Він познайомився з нею під час стосунків, це була наша спільна знайома", – додала Сімбочка.

Нагадаємо, Parfeniuk та Сімбочка заручилися у липні 2023 року. 31 березня наступного року у них народилась донька, але вже у листопаді зіркова пара повідомила про розрив.

Що стало причиною розриву

Блогерка зізналась, що стало причиною її розставання з артистом.

Причина в тому, наскільки я це зрозуміла, через те, що я не готувала. Я готую, але рідко. Я не можу постійно готувати, якщо я працюю вдома. Я повинна і працювати, і готувати, і прибирати, і з дитиною сидіти. Витрати у нас були 50 на 50,

– розповіла тіктокерка.

Сімбочка додала, що в їхньому шлюбі були й позитивні моменти. Особливо на початку стосунків, коли Ілля приділяв їй багато уваги.