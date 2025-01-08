Своєю особистою історією Олійник поділився у пісні "Супутник", яку випустив нещодавно. У стосунках зі Софією співак був чотири роки, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Вадима для KP.UA.
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Вадим Олійник сподівається, що все буде добре. Він зворушливо висловився про Софію Нестеренко.
Я до Софії дуже гарно ставлюсь. Немає слів, щоб передати все те приємне і хороше, що вона для мене зробила. Безмежно поважаю її сім'ю, її близьких. Та, на жаль, зараз така ситуація, коли ми змушені поки що бути окремо. Ти маєш прожити й пережити цей момент сам для себе. Це історія про пошуки себе. Творчі люди – вони складні, завжди копаються в собі. Так буває,
– каже ексучасник дуету "ДіО.фільми".
За словами співака, зараз їм з Нестеренко потрібно віддалитися, щоб "зрозуміти, знайти себе".
Вважаю, те, що зараз відбувається з нашими життями, це правильно. Все має бути так, як має бути. А далі життя покаже. Кажу це щиро і з теплом,
– поділився Олійник.
Вадим Олійник з коханою Софією / Фото з інстаграму співака
Що відомо про особисте життя Вадима Олійника
- Нагадаємо, що Вадим Олійник близько 13 років тому перебував у стосунках з блогеркою Аліною Шаманською. Вона працювала журналісткою на одному телеканалі та брала інтерв'ю у співака. Потім він запросив дівчину на побачення. Проте ексзакохані не зізнаються, скільки тривав їхній роман.
- У 2015 році ексучасник дуету "ДіО.фільми" одружився з піарницею Анною Браженко. Однак вони розлучилися після п'яти років шлюбу.