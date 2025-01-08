Повідомляється, що пара розійшлася мирно. Крім того, зірки фільму "Елвіс" не було під час поїздки родини Гербер до Мексики, передає 24 Канал з посиланням на TMZ.

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Видання People намагалося зв'язатися з представниками Остіна Батлера та Кайї Гербер, однак вони не відповіли на запит. Наразі більше ніяких подробиць не повідомляється.

Вперше чутки про роман актора та моделі з'явилися в грудні 2021 року. Тоді Остін та Кайя разом сходили на йогу у Лос-Анджелесі. Після цього їх багато разів бачили разом. Згодом, у березні 2022 року, Батлер та Гербер дебютували на червоній доріжці на вечірці W Magazine's Annual Best Performances.

У травні того ж року вони прийшли на Met Gala. Тоді камери зняли поцілунок Остіна Батлера з моделлю. Головна роль у фільмі "Елвіс" принесла акторові численні нагороди, у той період його підтримувала Кайя. У 2023 році пару помітили разом на премії "Золотий глобус", закохані цілувалися.

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До цього Остін Батлер вісім років зустрічався з американською акторкою Ванессою Гадженс. В липні минулого року вона вперше стала мамою. Жінка народила первістка від бейсболіста Коула Такера, з яким перебуває у шлюбі. А от Кайя Гербер зустрічалася з зіркою серіалу "Ейфорія" Джейкобом Елорді.