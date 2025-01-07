56-річний Г'ю Джекман і 49-річна Саттон Фостер більше не приховують свої романтичні відносини. Про це пише 24 Канал з посиланням на People.

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У понеділок, 6 січня, пару побачили у Санта-Моніці, штат Каліфорнія. Актори прогулювалися, тримаючись за руки. Папараці сфотографували закоханих, а фото вже з'явилися у мережі.

Для побачення зірки обрали повсякденні образи. Г'ю Джекман одягнув сіру сорочку, білі джинси та темну куртку. Його обраниця постала у світло-коричневому тренчі, який приміряла поверх оливкової сукні максі.

Особисте життя Г'ю Джекмана

Актор у вересні 2023 року опублікував спільну заяву з колишньою дружиною Деборрою-Лі Фернесс. Подружжя оголосило про розрив після 27 років шлюбу.

У мережі ще у грудні 2021 року ходили чутки про те, що між Г'ю Джекманом та Саттон Фостер виникла хімія. Вони разом виступали з мюзиклом The Music Man. У пресі підозрюють, що зрада актора з колегою стала причиною розлучення.