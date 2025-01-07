Вони просять судді завершити їхнє розлучення і вже відома ймовірна дата розірвання шлюбу пари. Повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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За даними іноземних ЗМІ, в понеділок 6 січня Лопес подала документи до Верховного суду Лос-Анджелеса, де йдеться, що подружжя врегулювало всі майнові питання ще у вересні минулого року, через місяць після початку процесу розлучення. Офіційне рішення суду очікується 20 лютого.

Спільний статок пари оцінюється у 550 мільйонів доларів при цьому особисті активи Лопес становлять близько 400 мільйонів доларів. Згідно з досягнутою угодою, кожен із подружжя збереже майно, придбане під час шлюбу, а виплата аліментів не передбачається.

Зауважимо, чутки про проблеми у стосунках зіркової пари почали з'являтися навесні 2024 року, коли Лопес відвідала Met Gala без чоловіка. За інформацією інсайдерів, подружжя фактично розійшлося ще у квітні минулого року.